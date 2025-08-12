Nejdřív koupil slavnou značku bot Alpina, teď český byznysmen investuje do chomutovské slévárny
Majitel investiční skupiny Franco de Poisd'eau & CIE František Pivoda, který investuje do finančně zatížených podniků, opět nakupoval. Po koupi výrobce známých sportovních bot Alpina v roce 2022 do portfolia pořídil Slévárnu Chomutov. Na rozdíl od předchozích akvizic a navzdory sentimentu v oboru je firma v dobré kondici. Pivoda ji podle svých slov kupuje vzhledem k zajímavé příležitosti. Prodávajícím je Miroslav Havlátko, který se firmu rozhodl prodat, protože neměl rodinného nástupce.
Pivoda slévárnu pořídil, přestože ve své skupině nemá žádné synergie. „Jde o cenu transakce a schopnost podniku něco dát, někam ho posunout,“ říká Pivodův manažer Vít Hroch s tím, že transakce byla výhodná a návratnost očekává do zhruba čtyř let.
Podniku přitom loni razantně klesl zisk. Ještě v roce 2023 vytvořil provozní zisk přes 60 milionů korun, loni stejný ukazatel spadl na třetinu. Podle Hrocha šlo však spíše o návrat do normálu. „Očekáváme zisky kolem 25 milionů korun,“ dodal. Přesnou hodnotu transakce specifikovat nechtěl.
Pivoda má pro slévárnu přichystané investice do modernizace a zefektivnění provozu, který dnes funguje v režimu zakázek. Mezi nejčastějšími klienty jsou mimo jiné těžební společnosti a další podniky, které mají vysoké nároky na trvanlivost oceli. Firma se chystá expandovat také do západní a severní Evropy, konkrétně do Německa a Norska.
Máme vyhlídky pěkného zisku
Poklesu objednávek se firma nebojí. „Sázíme na to, že se trh pročistí, my zůstaneme a budeme z toho těžit. Máme před sebou vyhlídky pěkného zisku, což mnozí říct nemohou. Bereme to jako příležitost a chceme se koukat i po dalších možnostech růstu, třeba i za pomocí akvizic,“ naznačuje další vývoj Hroch.
Slévárenství patří k oborům, které jsou v Česku momentálně pod největším tlakem, a to kvůli vysokým nákladům na energie a další vstupy. Slévárenský svaz se proto nedávno připojil k iniciativě energeticky náročných oborů, která apelovala na premiéra, aby jim pomohl a „nenechal je vyhladovět“.
Shluk insolvencí
Pro mnohé firmy už je pozdě. Řada sléváren už spadla do insolvence. Vyjmenovat lze například strakonický Aluprogress, Vítkovické slévárny, jihočeský Kovosvit MAS Foundry nebo třeba brněnskou slévárnu Heunisch. Další se drží na hraně a ti nejúspěšnější stagnují.
„Kvůli masivnímu zavádění ekologických nařízení a cenám energií došlo ve slévárenské výrobě k silnému poklesu produkce. Investice do ekologie navyšují ceny odlitků, které nikdo nezaplatí,“ upozorňuje šéf Slévárenského svazu Josef Hlavinka s tím, že slévárny drtí i nízká poptávka ze strany dříve silného evropského automobilového průmyslu. „Vytratí-li se z trhu prvovýrobci, budou následovat další navazující odvětví, která nebudou mít potřebné vstupy,“ varuje před chmurnou budoucností Hlavinka.
Podle Hlavinky by měli evropští politici ochránit evropské výrobce před dovozci z Číny a Asie, a to nejen cly, ale i snížením cen energií a celkovou revizí Green Dealu. Ti jsou ale podle něj zatím liknaví.
Pro Pivodu jde o první investici v těžkém průmyslu. Jeho skupina Franco de Poisd'eau & CIE tvoří dvě desítky firem, jejichž tržby podle Seznam Zpráv přesahují pět miliard korun. Před pár lety na sebe Pivoda upoutal pozornost akvizicí společnosti Alpina, tedy slovinského ikonického výrobce sportovních bot. Firmu v roce 2022 koupil v mizerné kondici a s významnými dluhy, postupně ji ale otáčí do černých čísel. Tento milník Pivoda očekává příští rok. Firma uzavřela dva ze čtyř závodů, ve Slovinsku a v Sarajevu, a zůstaly jen dvě továrny: modernizovaná čínská a hlavní výroba v bosenském Tešanji, kam se přestěhovala veškerá výroba lyžařských bot. Do skupiny patří také výrobce okapů EvroMAT, výrobce technologických částí pro čistírny odpadních vod GESS-CZ nebo například realitní firmy.