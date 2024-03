Vyspělé technologie a moderní firmy chce podporovat každá vláda, žádné se to ale zatím příliš nepovedlo. Tak by se dal shrnout názor startupistů, který vychází z průzkumu společností Behavio. Také z něj vyplynulo, že navzdory nadšení kolem umělé inteligence se české startupy soustředí spíše na rozvoj marketingu a obchodu než na začlenění AI do svých produktů.