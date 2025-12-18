Tatra Defence vyrobí korby pro 150 tanků Leopard 2A8, vzniknou stovky nových pracovních míst
Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb pro německé tanky Leopard 2A8, s opcí až na 300 kusů.
Investice přesáhne jednu miliardu korun, vzniknou 300 nových pracovních míst a dvě nové výrobní haly.
Zakázka posiluje pozici českého obranného průmyslu v evropských obranných programech.
Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky Leopard 2A8 s opcí na dalších až 300 kusů. Společnost KNDS to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Kontrakt potvrdil tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek, podle kterého zakázka v hodnotě stovek milionů eur představuje jedno z nejvýznamnějších zapojení českého obranného průmyslu do klíčových evropských obranných programů.
„Tento krok znamená význačný milník v rozvoji českého zbrojního průmyslu a podtrhuje schopnosti českých společností,“ uvedl holding KNDS Deutschland. Poznamenal, že partnerství je založeno na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře a že přesun know-how do Moravskoslezského kraje s sebou přinese nové technologie, dodatečné výrobní kapacity a pracovní místa.
„Potvrzuji, že společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG uzavřela strategický kontrakt se společností KNDS Deutschland na výrobu korb pro tanky Leopard 2A8,“ sdělil Čírtek. Také on uvedl, že zakázka přinese nové pracovní příležitosti. „V souvislosti s jejím plněním se TD (Tatra Defence) rozšíří o dvě nové haly a vznikne 300 nových pracovních míst. Celková výše investic přesáhne jednu miliardu korun a bude směřovat do dlouhodobého rozvoje výrobních schopností českého obranného průmyslu,“ dodal.
Partnerství má posílit pozici firmy v Evropě
KNDS upřesnil, že Tatra Defence bude zodpovědná za svařování korb tanků Leopard 2A8 včetně kontroly kvality a technologických procesů. Tisková zpráva KNDS cituje generálního ředitele společnosti Tatra Defence Vehicle Tomáše Mohapla, podle kterého strategické partnerství s holdingem posílí pozici firmy v Evropě jako spolehlivého a technologicky vyspělého partnera.
„Zároveň otevírá další možnosti budoucí spolupráce na nových projektech pro rozvoj a údržbu obrněných platforem,“ uvedl Mohapl.
Moderní německé tanky Leopard 2A8 bude mít ve výzbroji i česká armáda. V září ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 velitelských a bojových tanků. První stroje česká armáda získá v roce 2028, další dodávky jsou postupně plánovány do roku 2031.