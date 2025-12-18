Modernizace trati Praha–Kladno dostala zelenou, stavba začne příští rok
- Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala pravomocné stavební povolení a stavba má začít příští rok.
- Projekt počítá s dvoukolejnou, elektrifikovanou tratí, která zrychlí dopravu a má být hotová do roku 2029.
- Napojení na Letiště Václava Havla vznikne jako samostatná stavba se zahájením v roce 2027.
Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala pravomocné stavební povolení. Informovala o tom Správa železnic (SŽ). Stavba začne příští rok, zhotovitel je vybraný. Dokončení se předpokládá v roce 2029. Propojení na Letiště Václava Havla vznikne jako samostatná stavba, její zahájení SŽ plánuje na rok 2027.
Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem bude znamenat rozšíření tratě na dvě koleje a elektrifikaci. Na stavbu čekají nejen obyvatelé největšího středočeského města, ale i lidé z regionu desítky let. Kapacita současné trati není dostatečná. Z Kladna a okolních obcí dojíždějí denně do Prahy desetitisíce lidí, nejčastěji autem nebo autobusem.
Výše investice bude do deseti miliard korun, přesnou částku Správa železnic zveřejní po podpisu smlouvy, řekla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. V nejbližších týdnech SŽ předpokládá podpis smlouvy a zahájení přípravných prací, řekl Mojmír Nejezchleb, který je pověřený vedením SŽ.
Stavební povolení
„Máme čerstvě pravomocné stavební povolení, máme vlastně připravenou k podpisu smlouvu se zhotovitelem. Jak nám to dovolí situace s financováním této stavby, tak bychom okamžitě podepisovali smlouvu a zahájili přípravné práce na modernizaci toho úseku,“ uvedl Nejezchleb. Uzavření smlouvy podle něj závisí především na rozpočtu Státního fondu dopravy infrastruktury, avšak předpokládá, že se s investicí v rozpočtu počítá.
„Jde o nejdelší ze všech etap projektu. Z velké části povede v nové stopě, vlaky díky narovnaným obloukům a elektrifikaci pojedou rychlostí až 145 kilometrů v hodině, což cesty mezi Prahou a největším středočeským městem citelně zkrátí,“ dodal Nejezchleb. Trasa trati mezi Kladnem a Prahou bude upravená, nebude většinou kopírovat současnou. Výluky na trati jsou podle Nejezchleba naplánované na rok 2027.
Přestavba čeká stanice Hostivice a Jeneč a zastávku Pavlov. Zrušeno bude současné nádraží v Unhošti, nahradí jej zastávka Malé Přítočno. Vzniknou nové zastávky Hostivice-Jeneček a Velké Přítočno a také parkoviště P+R.
Modernizace části trati přímo na území Kladna začala v roce 2022. Vznikla dvoukolejná trať, vybudovaná jsou nová nástupiště. Příští rok na podzim by měla být dokončena nová nádražní budova. Pokračují také práce na stavbě podchodu pod tratí u sportoviště Sletiště.
Modernizace úseku mezi pražským Veleslavínem a Ruzyní by měla začít v roce 2027, stejně tak i stavba úseku mezi Veleslavínem a Letištěm Václava Havla. Na podzim se SŽ podařilo získat pravomocné povolení záměru pro budoucí podzemní nádraží u letištního terminálu, souběžně se připravuje etapa z Ruzyně na letiště. Letos se uskutečnil geologický výzkum v trase tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem. V příštím roce bude SŽ hledat zhotovitele úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích.