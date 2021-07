Akcie Avastu letí vzhůru. Prodej mu může pomoci | E15.cz

Od chvíle oznámení možného prodeje Avastu do rukou americké společnosti NortonLifeLock se hodnota akcií české kybernetické společnosti zvýšila o 15 procent. „Američanům tato transakce přinese nové klienty a také přístup na další trhy,“ vysvětluje motivaci kupce analytička Cyrrusu Anna Píchová. Hodnota transakce by měla dosáhnout 173 miliard korun. Mluvčí Avastu odmítla možný obchod komentovat.

O tom, zda se obchod uskuteční, bude rozhodnuto do 11. srpna, dokdy musí NortonLifeLock učinit rozhodnutí, zda podá nabídku ke koupi. „V případě, že by došlo k prodeji, tak to ukazuje, že Česko má svůj strop a bojí se úspěchu,“ komentuje možný obchod ekonom Štěpán Křeček z BH Securities. „Je to škoda, Česko společnosti typu Avast potřebuje, potřebuje jich víc, jejich růst přináší užitek a zaměstnává vysoce kvalifikované lidi,“ říká Křeček. Z pohledu současných majitelů prodej ale dává smysl, myslí si ekonom.

„S ohledem na chybějící příležitosti k růstu v podobě získávání nových klientů a trhů a zhoršujícími se možnostmi pro organický růst společnosti je prodej za současných podmínek výhodný,“ vyhodnocuje možné důvody prodeje Píchová. „Ostatně chybějící růstové katalyzátory zohlednili v letošním roce také investoři, akcie Avastu v letošním roce až do včerejšího dne ztrácely lehce přes šest procent, zatímco firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti připisovaly YTD zisk šest procent,“ doplňuje Píchová.

Po oznámení možného prodeje akcie Avastu po dlouhodobé stagnaci vyletěly strmě vzhůru. Během čtvrtka se jejich hodnota zvýšila z 495 až na 580 pencí za akcii, tedy na úroveň, kterou akcie Avastu dosahovaly loni v létě. „Při zveřejnění zpráv o možné akvizici jsou podobné pohyby běžné, nejde tedy o překvapení. Trh zacenil to, že k transakci skutečně dojde,“ říká analytička Cyrrusu. „S ohledem na minulé odmítnuté nabídky ze strany Avastu jsou spekulace o obchodu lehce překvapující. Nicméně poté, co byla jednání potvrzena z obou stran, je prodej velmi pravděpodobný a myslím si, že k němu skutečně dojde,“ dodává.

Spojením Avastu a NortonLifeLock by došlo ke vzniku významného hráče na poli kybernetické bezpečnosti. „Akvizice ze strany společnosti NortonLifeLock znamená posílení portfolia amerického giganta v oblasti antivirové ochrany. V segmentu antivirů jde o relativně častý jev,“ vysvětluje analytik Centra pro kybernetickou bezpečnost Luděk Sefzig a připomíná akvizici Avastu z roku 2016, kdy koupil společnost AVG.

Avast má v současnosti přes 400 milionů uživatelů po celém světě, z toho kolem deseti milionů z nich za svoji ochranu platí. Klienty nabírá především v Evropě, což by mohlo být pro možného amerického kupce hlavní lákadlo. „Avast má více klientů v evropských zemích nebo některých rozvojových zemích, což jsou trhy, kde NortonLifeLock za Avastem zaostává,“ přibližuje analytička Cyrrusu Anna Píchová. Z celkových tržeb 2,5 miliardy dolarů NortonLifeLock v loňském roce zaznamenal v Evropě jen 376 milionů dolarů.