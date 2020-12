Avast mění pracovní podmínky, nabídne neomezenou dovolenou | E15.cz

V Avastu se rozhodli, že od příštího roku udělají několik změn, pro takzvaný welfare zaměstnanců. V příspěvku na sociální síti LinkedIn to oznámil šéf Avastu Ondřej Vlček. Zaměstnancům firma nově umožní neomezenou míru flexibility. Podle Vlčka to znamená možnost volby v tom, kde, kdy a jak lidé s úvazkem u Avastu pracují. Firma rovněž rozjede zaměstnanecký akciový program.

„Budeme hodnotit přínos všech našich lidí na základě jejich výsledků a výstupů, které dodají podle dohodnutých cílů a plánů, namísto toho, abychom posuzovali kolik hodin odpracují či odkud,“ uvedl ve svém prohlášení ředitel globální antivirové společnosti s českými kořeny Ondřej Vlček.

V Avastu si tak lidé budou moci uzpůsobit, kdy pracují. Třeba začít později než se obvykle v kancelářích začíná, pokud to někomu bude příjemnější, či bude ptořebovat. Samozřejmě pokud dodá, co má. Něco, co je logické, přesto to rozhodně není ve firemním světě standardem.

Koronavirová pandemie do značné míry urychlila digitalizaci a zvyšování flexibility v práci, nastane tak nový normál, prorokují mnozí. Respektování nových pořádků s důrazem na práci na dálku je na mnoha pracovištích běžné. Takzvaná asynchronní práce je rovněž více méně standardem. Formálně ale většinou není ve smlouvách mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem toto „nové“ pojetí ukotveno.

Vlček v otevřeném dopise také uvedl, že firma umožní neomezenou placenou dovolenou. To na dotaz E15 ještě rozvedla HR manažerka Avastu Petra Vahalová. „Od ledna 2021 spouštěné neomezené volno pro zaměstnance Avastu po celém světě, nejen v České republice, je postaveno na principu důvěry. Věříme také, že za předpokladu, že mé úkoly jsou splněny, moje krátkodobá či dlouhodobá absence nemá negativní dopad na fungování týmu a jeho výsledky, pak si každý zaměstnanec má mít možnost vzít osobní volno i nad rámec zákonného minima,“ odpověděla.

V praxi to podle Vahalové znamená, že pokud si konkrétně český zaměstnanec vyčerpá 25 dní dovolené, může si vzít další jeden den placeného volna na zařízení osobních záležitostí nebo třeba měsíc navíc na dovolenou v teplých krajích.

Avast také zavádí dva režimy práce - buď z kanceláře, což lidem zaručí, že si budou mít kam sednout, a nebo odkudkoliv. V takovém případě jim Avast dodá kromě notebooku i monitor, dokovací stanici, ergonomickou židli a stůl.

„Díky roku 2020 jsme si uvědomili, že mnohdy nehraje roli, odkud pracujeme. A leckdy to může pomoci v kreativitě a produktivitě,“ uvádí Vlček. Podobný způsob práce praktikují spíše podnikatelé, freelanceři a občas také zaměstnanci, kterým to jejich zaměstnavatel umožnili, ovšem zpravidla případ od případu, nikoliv plošně. V Avastu by se to mělo týkat všech asi 1700 zaměstnanců ve více než dvou desítkách poboček firmy po celém světě.

Avast také zaměstnance zapojí do svého akciového programu. „Je to dost neobvyklý krok na evropskou firmu, zejména naší velikosti. Chtěl jsem to udělat už dlouho,“ komentuje Vlček. Detaily akciových programů ale firma zatím nepublikovala.