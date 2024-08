Hospodářské výsledky Warner Bros. Discovery táhne dolů především upadající sekce lineární televize v čele se zpravodajským kanálem CNN a televizí HBO. Potvrzují to aktuální čísla za druhý letošní kvartál, která společnost zveřejnila ve středu. Podle nich klesla hodnota akcií o 11 procent a je na historickém minimu.

Společnost ještě před zveřejněním výsledků začala zvažovat její oddělení od streamingu a filmových a videoherních studií tak, aby úspěšnější větve společnosti nebyly zatíženy masivním dluhem, který momentálně činí více než 39 miliard dolarů.

Za ten podle analytiků může kombinace mnoha faktorů: Warner Bros. Discovery má za sebou celou řadu neúspěšných projektů v podobě filmů jako komiksový Aquaman a ztracené království, filmového muzikálu Purpurová barva nebo nepodařené videohry Suicide Squad, na které podle Bloombergu prodělala společnost 200 milionů dolarů. Do špatných hospodářských výsledků se promítla i covidová pandemie, stávka hollywoodských scenáristů a herců, pokles zájmu inzerentů nebo nákladné spuštění streamingové platformy Max, do května letošního roku známé jako HBO Max.

Financial Times už v červenci informovaly o tom, že generální ředitel Warneru David Zaslav intenzivně hledá způsoby, jak zmírnit úpadek skupiny, a uvažuje i o zmíněném radikálním řezu v podobě rozpůlení firmy. Interní analýza teď ale ukázala, že provést takové rozdělení by trvalo roky: Hlavním problémem by podle insiderů z Warner Bros. Discovery bylo příliš komplikované řešení převodu autorských práv na sportovní přenosy nebo rozhodování o tom, jaký obsah by společnost směrovala do lineárních televizí a jaký by nabízela prostřednictvím streamingových platforem. Společnost by se musela potýkat i s daňovými komplikacemi a samozřejmě i s nelibostí investorů.

Jeden z insiderů, s nimiž mluvil list Financial Times, označuje probíranou možnost za „nukleární volbu“. Zdůrazňuje ale, že situace uvnitř skupiny i na trhu je momentálně velmi proměnlivá a v budoucnu můžou k rozdělení společnosti nastat příznivější podmínky.

Než (a pokud) dojde k případnému rozdělení, generální ředitel David Zaslav a finanční ředitel Gunnar Wiedenfels chtějí zalepit stále rostoucí ztráty okamžitým odprodejem některých menších subjektů. Na trh by v tomto případě mohla jít třeba polská TVN Group, která provozuje televizi TVN, jeden z nejsledovanějších kanálů v Polsku.

Okamžitou finanční injekci by také přinesl zvažovaný odprodej menšího podílu ve videoherní divizi Warneru. Ta patří k nejúspěšnějším oddělením skupiny: Stojí třeba za loni vydaným herním blockbusterem Hogwarts Legacy z prostředí příběhů o Harry Potterovi. Hra vydaná pro PlayStation, XBox ivpro PC byla podle serveru GameSpot v roce svého vydání nejprodávanější hrou ve Spojených státech; za první rok se jí celosvětově prodalo 24 milionů kopií a nejvyšší příčky v žebříčcích prodejnosti si drží dodnes.

Videoherní sekce patří tradičně k nejúspěšnějším divizím Warneru a zájemci kolem ní krouží dlouhodobě. Ještě v roce 2020, kdy Warner Bros. patřil pod firmu AT&T, se dokonce uvažovalo o kompletním odprodeji interaktivní sekce. Mezi zájemci byla firma Take-Two Interactive Software nebo Microsoft. K prodeji divize, tehdy oceňované na čtyři miliardy dolarů, sice nedošlo, podle serveru Game Developer má ale Microsoft nadále zájem o jednotlivé tituly z dílny Warneru. Konkrétně by mělo jít o práva na bojovku Mortal Kombat nebo o batmanovské hry z DC univerza.

Warner se tak zatím zbavuje spíše produkčních firem. Mezi posledními je největší britská produkční společnost All3Media, která stojí třeba za komediálním seriálem Potvora a kterou firma letos v květnu prodala fondu RedBird IMI za 1,45 miliardy dolarů. Warner se v poslední době kromě prodejů soustředí i na osekávání nákladů. Televize CNN minulý měsíc propustila zhruba sto zaměstnanců, což dělá zhruba tři procenta všech pracovníků televize. Generální ředitel Zaslav ale považuje CNN za strategicky velmi významnou součást Warner Bros. Discovery a označuje ji za vlajkovou loď společnosti. Celkový prodej tedy nejspíš ve hře není.

Management skupiny se kromě výrazného šetření snaží uklidnit netrpělivé investory i vytyčením jasného cíle. Tržní kapitalizace společnosti by se podle vedení firmy měla v horizontu několika let dostat na 60 miliard dolarů, což odpovídá 25 dolarům za akcii. K tomu má ale zatím Warner Bros. Discovery daleko. Podle aktuálních výsledků se totiž akcie prodávají za 6,86 dolarů.