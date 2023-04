Warner Bros. uvažují o rebootu slavné značky Harry Potter | e15.cz

Filmová společnost Warner Bros. se údajně chystá na návrat Harryho Pottera od anglické spisovatelky J. K. Rowlingové. Agentura Bloomberg uvedla, že se jedná o seriálovém projektu ze světa populárního kouzelníka. Vysílán by měl být pravděpodobně v rámci televizní stanice HBO. Ta to nepotvrdila, nicméně se chystá sloučení HBO Max a Discovery+ pod jednu streamovací značku a ta by podle Bloombergu o seriál ze světa Harryho Pottera nepochybně stála.