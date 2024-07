Český rybníček služeb, které přinášejí filmy, seriály nebo dokumenty online do domácností, je poměrně bohatý. Působí tu všechny velké světové platformy, mezi které se snaží vmísit i ty tuzemské. Jasným lídrem je Netflix, pomalu ale jistě však roste i voyo.

Server JustWatch mapuje video streamovací platformy po celém světě, včetně obsahu, který je na nich dostupný. Pravidelně vytváří žebříčky jejich popularity stejně jako jejich diváky nejoblíbenější obsah za dané období. Server aktuálně sestavil pro Česko přehled, která platforma v tuzemsku zabírala ve druhém čtvrtletí letošního roku jaký podíl.

Vítěz asi nepřekvapí. Lídrem je Netflix, kterému patří 35 procent tuzemského trhu, což se od prvních tří měsíců letošního roku nijak nezměnilo. Druhé je Prime Video Amazonu, kterému náleží také shodných 17 procent. V květnu letošního roku jsme se ale rozloučili s HBO Max, ze kterého se stal jen Max. I když zde přibyl nový, zejména sportovní program a mnohé reality show, mělo to za následek pokles podílu.

JustWatch Q2 2024|JustWatch

Maxu tedy v druhém čtvrtletí 2024 náleží 13 procent, což znamená pokles o jedno procento. Tento trend se navíc zdá být poměrně setrvalý, platforma ztrácí předplatitele už od ledna každý měsíc. I když by se jako hlavní prohrávající zdálo být Disney+, je to právě Max, který se může dále postupně propadat.

Disney+ si sice také o procento pohoršilo, ale jak ukazuje graf níže, jeho počet předplatitelů se víceméně nemění. Důvodem jeho poklesu v celkovém podílu je voyo, které má také 7 procent trhu a naopak setrvale roste.

JustWatch Q2 2024|JustWatch

Apple TV+ chystá novinky

I když má Apple TV+ stále pětiprocentní podíl, tedy jaký měla platforma i v prvním kvartále roku 2024, jeho základna uživatelů se postupně navyšuje. Vzhledem k tomu, že Apple TV+ nabízí jen svůj vlastní původní obsah, je to vcelku úctyhodné číslo. Je ale otázkou, jak dlouho to síti vydrží. V USA už od začátku roku experimentuje s tím, že si licencuje velké snímky světových studií a nabízí je svým tamějším předplatitelům. Podle posledních zpráv to vypadá jako úspěšná strategie, takže je klidně možné, že platforma zcela změní svoji původní koncepci a otevře se i další tvrobě.

Ostatně omezená knihovna bývá Apple TV+ vyčítána nejvíce, jakkoli se od data vzniku sítě v roce 2019 už značně rozrostla, a to i o filmy ověnčené Oscarem nebo seriály oceněné Emmy. V Apple TV+ sice najdete množství dalšího obsahu, ten je ale k dispozici jen ke koupi nebo k vypůjčení, a to nad rámec předplatného. Mezi licencované filmy však patří hity jako Titanic, Star Trek, Vlk z Wall Street, Gravitace nebo Kill Bill.

Podle analýzy trhu vytvořené serverem JustWatch v období od 1. dubna do 30. června 2024 nováčkovi loňského roku SkyShowtime sice přibývá předplatitelů, avšak ne tak dramaticky, jak by si platforma se stěžejním hitem v podobě snímku Oppenheimer jistě přála. Aktuálně zabírá 5 procent tuzemského trhu, O2 TV má 3 procenta a zbytek platforem, mezi které patří třeba prima+, iVysílání, Kinobox nebo Rakuten TV, se dělí o zbylých 8 procent trhu.

Níže ještě můžete vidět, jak vypadalo rozložení sil mezi VOD (video on demand, video na vyžádání) na konci loňského roku. Nejzajímavější na tom je právě to, že voyo je zde ještě započteno jen do součtu ostatních platforem, které ale v dané období zabíraly jen 3 procenta trhu.

JustWatch Q4 2023|JustWatch

JustWatch Q4 2023|JustWatch

Na co se Češi nejvíce dívají?

Platí, že čím větší platforma, tím více sledujících a tím více míst v žebříčku aktuální sledovanosti? Do jisté míry ano, alespoň tedy u filmů. Jak ukazuje další z žebříčků serveru JustWatch, vytvořený na základě dat z období mezi 15. a 21. červencem, v tomto sledovaném týdnu Netflix obsadil téměř celou první desítku v tuzemsku nejstreamovanějších filmů. Patří mu hned čtyři příčky, šestý Titanic, který je ale k dispozici i v Disney+, a osmého Johna Wicka 3. Duna: Část druhá a horor X můžete vidět na Maxu, Sanctuary naopak ve SkyShowtime. Animák V hlavě, jehož druhý díl je právě v kinech, a proto o ten předchozí projevili diváci opětovný zájem, dávají na Disney+.

JustWatch|JustWatch

Seriálům dlouhodobě vládne Banda, kterou můžete vidět na Prime Video. Druhou pozici zabírá Rod Draka, který je naopak k dispozici na Maxu. Na třetí příčku nově poskočil Medvěd z Disney+. V tomto oboru se naopak Netflixu příliš nedaří. Poslední velký hit mezi seriály měl na jaře, titul Problém tří těles. Jeho Výbušná koťátka jsou až na 5. místě, patří mu ještě šestý Pán domu a devátý titul Sladký domove.

Disney+ se letos hodně dařilo s původně nenápadným Šógunem, který je stálicí žebříčku, stejně jako s herní adaptaci Fallout z Prime Videa. Akolytka, tedy nový příběh ze světa Star Wars, je ale spíše zklamáním, kdy první příčku atakoval vlastně jen s premiérou a pak už o zájem o něj upadal. Protože je jeho první řada už ukončena, dá se předpokládat úplný odsun z TOP 10.

