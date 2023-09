Albánský Amazon Gjirafa připravuje vstup na burzu Nasdaq | e15.cz

Kosovský startup Gjirafa, do kterého vložila peníze řada českých investorů včetně šéfa Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, druhého nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského nebo zakladatele Credo Ventures Ondřeje Bartoše, chystá prvotní úpis akcií na newyorské technologické burze Nasdaq. IPO by mělo podle plánů zakladatele Gjirafy Mergima Cahaniho ocenit firmu na miliardu dolarů, čímž by se podstatně zhodnotily i podíly českých investorů. A Gjirafa by se zároveň stala prvním jednorožcem z albánsky mluvících zemí.

Gjirafa začala před lety působit v Kosovu a Albánii jako vyhledávač, obdoba českého Seznamu. Dnes představuje především videoplatformu s originálním obsahem ve stylu Netflixu a internetové tržiště dle vzoru Amazonu. Na americkou burzu Nasdaq by měla vstoupit do čtyř let, což vyžaduje už teď přípravu. Jen proces zalistování na burze zabere zhruba rok a půl.

„Naší vizí je vybudovat internetovou ekonomiku v balkánském regionu. V Kosovu, Albánii nebo Makedonii nepůsobí Amazon. My tu práci za něj rádi uděláme. Chceme být takovým Amazonem v regionu,” řekl zakladatel Gjirafy Mergim Cahani na kyperském technologickém fóru Reflect Festival.

Gjirafa postupně vyrostla až na obrat ve výši 28 milionů amerických dolarů v roce 2021, kdy se také umístila na deváté příčce žebříčku nejrychleji rostoucích firem střední a východní Evropy Deloitte Fast 50. Pro letošní rok plánuje Gjirafa obrat ve výši 30 milionů dolarů a zisk EBIDTA ve výši necelých dvou milionů dolarů.

„Po covidu a útoku Ruska na Ukrajinu jsme se rozhodli, že pozastavíme fundraising na dva roky a budeme pracovat na ziskovosti našich základních služeb,“ vysvětluje Mergim Cahani vývoj v posledních dvou letech, kdy Gjirafa už nerostla tak rychle jako dříve. „Příští rok ale chceme znovu udělat investiční kolo, do kterého se doufám zapojí čeští investoři,“ doplňuje Cahani s tím, že Gjirafa by mohla v roce 2024 vyrůst až na obrat ve výši 44 milionů dolarů.

Do dvou let chce Gjirafa otevřít pobočky a nové jazykové verze pro Srbsko a Bulharsko. Expanze do Řecka a Černé Hory by měla následovat po IPO. Aktuálně pro Gjirafu pracují zhruba dvě stovky lidí.

Gjirafa si prošla pražským startupovým akcelerátorem StartupYard a v letech 2016 a 2019 posbírala celkem 8,7 milionu dolarů od tuzemského fondu Rockaway Capital. V roce 2020 pak do Gjirafy vstoupila společnost Czech Media Invest Daniela Křetínského, který také spoluvlastní společnost Czech News Center, jež je vydavatelem e15.

Czech Media Invest společně s mateřskou společnosti Gjirafy založila v Česku entitu Gjirafa Tech, kterou využívá jako technologickou platformu v rámci svého mediálního portfolia v Evropě. Gjirafa Tech na českém trhu spolupracuje také s placeným obsahem HeroHero, kterému poskytla videoplatformu na streaming.