Amazon roste, ale akcie padají. Investice do AI vyděsily trh
- Amazon ve 4. čtvrtletí zvýšil tržby o 14 procent na 213,4 miliard dolarů, pomohl silný konec roku a růst cloudu.
- Akcie prudce spadly poté, co firma oznámila zvýšení investic do AI o více než 50 procent na zhruba 200 miliard dolarů.
- Cloud AWS roste dál solidně, ale obavy trhu z nákladů na AI převážily nad dobrými výsledky.
Americká technologická společnost Amazon ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čisté tržby meziročně o 14 procent na 213,4 miliardy dolarů (4,4 bilionu Kč), pomohly vyšší výdaje zákazníků před vánočními svátky a vyšší růst v cloudové divizi. Firma o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
Akcie podniku ale na výsledky zareagovaly mohutným propadem, protože Amazon zároveň oznámil, že letos zvýší kapitálové výdaje o více než 50 procent zhruba na 200 miliard USD. Chce pokročit v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).
Posilováním kapitálových výdajů kvůli AI se podnik zařadil po bok svých konkurentů. Když na zprávu o chystaných výdajích akcie Amazonu zareagovaly propadem o více než 11 procent, generální ředitel Andy Jassy pak v konferenčním hovoru s analytiky zvolil spíše obranný tón. Jeho postoj kontrastoval se sebevědomějším vystupováním vedení firmy Alphabet o den dříve, kdy její součást Google ukázala odolnost při vývoji softwaru pro AI, uvedla agentura Reuters.
„Jen připomínám, že je velký rozdíl mít meziroční růst o 24 procent při anualizovaném tempu tržeb 142 miliard dolarů, proti vyššímu procentnímu růstu vycházejícímu z výrazně nižší základny, což je případ našich konkurentů,“ uvedl Jassy s odkazem na výsledky cloudové platformy Amazon Web Services (AWS).
Její tržby ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly na 35,6 miliardy dolarů, zatímco divize Google Cloud zaznamenala růst o 48 procent na 17,75 miliardy dolarů. Tržby divize Microsoft Azure, což je další konkurent, ve stejném období vzrostly o 39 procent.
Čistý zisk za čtvrté čtvrtletí firma zvýšila téměř o šest procent na 21,19 miliardy USD při zisku na akcii 1,95 USD. Analytici očekávali zisk na akcii 1,97 USD a čisté tržby 211,4 miliardy USD, uvedla agentura AP. Celoroční čisté tržby se zvýšily o více než 12 procent nad 716,9 miliardy dolarů, čistý zisk pak o 31 procent na 77,67 miliardy USD.
Výsledky Amazonu jsou dalším signálem, že technologičtí giganti v nejbližší době nehodlají zpomalit tempo masivních investic do umělé inteligence. Akcie Amazonu ještě před zveřejněním výsledků ve čtvrtek odepsaly 4,4 procenta, protože sílily obavy z enormních nákladů spojených právě s boomem AI.