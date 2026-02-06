Český startup rozjíždí development minidomků. Chce zlepšit dostupnost vlastního bydlení
- Český startup Kodu začíná v Česku s developerskou výstavbou malých modulárních domků.
- Výstavbu prvních objektů chce mít hotovou už letos na podzim.
- Jejich cena je oproti klasickým domům nižší.
Kodu se pouští do developerské výstavby minidomků. Startup, do kterého dříve investovala Simona Kijonková, se zatím zaměřoval na pomoc konkrétním lidem, kteří si takzvaný tiny house chtějí pořídit. Těm asistuje s celým procesem od prvotního nápadu přes výběr pozemku a dodavatele stavby až po předání klíčů. Nově chce výstavbu tohoto stále ještě alternativního způsobu bydlení rozjet ve velkém.
„Tuto vizi jsem měla od začátku a brala jsem, že to je nějaká další fáze. Chceme vytvořit nový segment bydlení s modulární výstavbou, která je transportovatelná. Je to cesta, jak umožnit velké části populace dosáhnout na vlastní bydlení. Trendy jsou ve zmenšování a efektivním nakládáním s prostorem,“ říká zakladatelka a generální ředitelka Kodu Romana Voříšková.
Budoucí atraktivní lokality
Firma má nyní k dispozici první tři pozemky, na kterých chce stavbu rezidenčního bydlení v malých modulárních domech rozjet a ukázat tak model široké veřejnosti. Všechny lokality se nacházejí v Karlovarském kraji v okolí zatím rozestavěné dálnice D6, která propojí Prahu s Karlovými Vary, a mohla by být dokončená již v roce 2028. „Díky tomu budou tyto lokality vzdálené od Prahy 45 minut cesty autem,“ popisuje Voříšková.
Ve všech třech lokalitách může celkem vzniknout až 150 domků, jejich nabídka se má spustit v březnu, a to ve dvou modelech. V tom první nabídne Kodu jednotlivým zájemcům, ať už koncovým rezidentům či drobným realitním investorům, možnost zakoupit si pozemek a zároveň si zvolit, jaký typ minidomku na něm chce mít. Startup nabízí jak malé jednopokojové, tak i rodinné typy o dispozici 4+kk a velikosti přibližně 60 metrů čtverečních.
Druhý model má fungovat na principu, kdy si člověk koupí dům a společně s ním podíl na celém pozemku rezidenčního projektu, který bude v družstevním vlastnictví. Součástí jednotlivých rezidenčních projektů bude i komunitní zázemí, tedy například školka, sauna, biotop, podpůrné zázemí pro seniory nebo prostor pro společné grilování. Kodu chce zároveň nabízet i servis pro ty, kteří si domek koupí investičně. Těm třeba pomůže najít nájemce a o objekt se jim bude starat.
Dostupnější cenovky
Velkým lákadlem minidomků jsou dostupné ceny, které jsou nižší než v případě klasických domů. I Kodu bude v chystaných projektech nabízet bydlení za jinak těžko představitelné ceny. „Když vezmeme model, kde si zájemce bude kupovat i pozemek, tak ten se velikostně pohybuje přibližně mezi 550 a 750 metry čtverečními. Pokud si na něj nechá postavit rodinný typ minidomku o dispozici 4+kk, tak ta celková cena bude kolem šesti milionů,“ uvádí Voříšková.
Na trhu se dají sehnat i domky, které stojí pod milion korun. Ty mají typicky velikost přibližně 15 až 25 metrů čtverečních, často ale nejsou celoročně zateplené nebo jsou vhodné spíše pro glamping či rekreaci. Nízkoenergetický model o dispozici 2+kk a velikosti 40 metrů čtverečních přímo od Kodu pak například stojí dva miliony korun. K tomu je ale ještě nutné přičíst cenu pozemku.
Na prvních třech pozemcích si chce Kodu vyzkoušet, jaký bude o tento typ rezidenčního bydlení zájem. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by se první lidé stěhovat již letos na podzim. Celkový prostor na realitním trhu pro minidomky je do budoucna podle Voříškové velký. „Pokud se ukáže, že lidé tento typ výstavby chtějí, tak bych se ráda během pěti až sedmi let pohybovala s výstavbou v Česku kolem 500 až 700 jednotek ročně. Prostor na trhu je pro tisíce minidomků na spoustu let dopředu,“ komentuje.
„Airbnb na pozemky“
Kodu by chtělo v budoucnu rozjet i „Airbnb na pozemky“, což Voříšková popisovala pro e15 již loni. V rámci tohoto modelu by chtěla propojovat lidi, kteří mají volné a nevyužité stavební pozemky s těmi, kteří hledají místo na postavení svého modulárního domku. V Česku však zatím není legislativně možné, aby se na pozemek umístila stavba jen dočasně v rámci zjednodušeného řízení.
„Vidím v tom dlouhodobě obrovský potenciál. Máme hodně zájemců, kteří mají dlouhodobě volný stavební pozemek, a chtějí ho pronajmout. Pokud si však člověk takový pozemek pronajme a chtěl by si tam postavit domek na bydlení, musí projít celou nákladnou cestou stavebního povolení, což je drahé a dlouhé a všechny to odradí,“ popisuje Voříšková.
Podle ní by tak pomohlo upravení institutu dočasné stavby, v rámci něhož by si nájemce mohl tiny house za účelem bydlení na období například několika let na nájemní pozemek postavit. Dočasná stavba je nyní přípustná pouze jako doprovodný prvek k hlavnímu stavebnímu záměru. Není považována za samostatně možný způsob využití nezastavěného stavebního pozemku, a navíc se dnes nedá časově prodloužit.
„Z mého pohledu by to pomohlo rozpohybovat trh s bydlením. Pokud bychom to v Česku dokázali prosadit a pomohlo by to, můžeme to prezentovat i v rámci Evropské unie. Zároveň si nevymýšlím něco, co mě jen tak napadlo, protože model nájemních pozemků, na kterých můžete tiny house legálně umístit a bydlet v něm, funguje třeba na Novém Zélandu,“ uzavírá Voříšková.