Američtí scenáristé oficiálně ukončili svou stávku | e15.cz

Odborový svaz scénáristů WGA uvedl, že pro dohodu hlasovalo 99 procent ze zhruba 8500 členů, již se hlasování zúčastnilo. WGA tvrdí, že má celkově zhruba 11 500 členů. Dohoda počítá s růstem platů a různých příspěvků a s větší ochranou scenáristů při používání umělé inteligence (AI). Scenáristé stávkovali od začátku května.

Stávka filmových autorů fakticky skončila na konci září, kdy dohodu schválilo vedení WGA. O tom, že dohoda dostane souhlas i členů odborového svazu, málokdo pochyboval, uvedly agentury. Dohoda platí tři roky do května roku 2026.

Filmová a televizní produkce se však obnovila jen částečně. Produkci totiž ochromila i stávka herců z odborů SAG-AFTRA, kteří protestují od července. Odbory herců se se zástupci filmového a televizního průmyslu stále nedohodly. Jednání byla obnovena minulý týden a měla by pokračovat i tento týden. Podle agentury AFP však požadavky herců jsou větší než ty, které předložili scénáristé.

Filmové projekty stále stojí

Stávky do značné míry ochromily hollywoodskou produkci. Protest scenáristů pozastavil například vznik nových řad oblíbených seriálů The Last of Us stanice HBO či Stranger Things streamovací služby Netflix a chystaných filmů jako Deadpool 3 nebo Superman: Legacy. Udělování televizních cen Emmy, které se mělo konat 18. září, bylo kvůli stávce odloženo na leden 2024.

Protesty amerických filmařů pozastavily i některé projekty v České republice a mají tak dopady na práci tisíců lidí v tuzemsku. Situace se týká především členů štábů a najatých spolupracovníků.