Ani Stranger Things Netflix nezachránily. Akcie spadly o sedm procent
Akcie společnosti Netflix ve středeční předobchodní fázi oslabují o sedm procent poté, co výhled tržeb na čtvrté čtvrtletí zklamal očekávání investorů. Slabší prognóza přichází navzdory silné nabídce obsahu, včetně očekávané závěrečné řady seriálu Stranger Things, která bude uvedena v listopadu.
Společnost vykázala za třetí čtvrtletí tržby 11,5 miliardy dolarů, což odpovídalo odhadům, avšak čistý zisk zaostal kvůli mimořádnému nákladu ve výši 619 milionů dolarů spojenému se sporem s brazilskými daňovými úřady. Analytici z JPMorgan označili tuto položku za „šum“, podle nich je však problémem spíše slabší růst tržeb ve druhé polovině roku.
Na čtvrté čtvrtletí Netflix odhaduje tržby 11,96 miliardy dolarů, zatímco Wall Street čekala 11,9 miliardy. Investory však výhled příliš nenadchl, protože tempo růstu se po sérii silných kvartálů zjevně zpomaluje. Slabé nadšení se podle řady analytiků odrazilo právě na propadu hodnoty akcií.
Firma se snaží diverzifikovat své příjmy prostřednictvím reklamy a videoher, avšak tyto segmenty zatím narážejí na problémy s řízením projektů firmy a na tvrdou konkurenci. Přesto vedení oznámilo, že během července až září zaznamenalo nejlepší čtvrtletí v historii z hlediska prodeje reklamy.
Netflix již nezveřejňuje počty předplatitelů, což podle analytiků komplikuje hodnocení jeho výkonnosti. I přesto se jeho akcie letos zvýšily o 40 procent, čímž výrazně překonaly jak mediální konkurenci, tak index S&P 500.