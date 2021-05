Apple jde proti reklamnímu byznysu | E15.cz

Společnost Apple vydala mobilní operační systém iOS 14.5, který vedle ostatních novinek přináší i dlouho propíranou funkci sledování napříč aplikacemi a webem. Uživatel nově může v rámci celého systému zakázat sledování svých aktivit. Co to znamená? Jednoduše to, že tím pozbudou smyslu personalizované reklamy, respektive nikdo nebude vědět, jakou reklamu vám předkládat, protože k tomu nebude mít k dispozici potřebná data.