Apple se může stát další obětí obchodní války. Jeho byznys by výrazně utrpěl, varuje analytik | E15.cz

Obchodní válka mezí Čínou a Spojenými státy může zásadním způsobem zkomplikovat plány firmy Apple. Pokud by se Čína v rámci odplaty za kroky vůči Huawei rozhodla komplikovat byznys americké firmy, zisk by jí mohl klesnout o téměř třicet procent. Pro CNBC to řekl analytik Goldman Sachs Rod Hall, který zároveň předpokládá pokles cen akcií.