Apple slibuje Trumpovi, co se dá. Výrobu iPhonů ale zatím nepřesouvá, přestože na clech tratí
Technologický gigant Apple ve středu oznámil, že rozšíří své plánované investice ve Spojených státech, protože čelí tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přesunul svůj dodavatelský řetězec na americkou půdu. Slíbil investovat sto miliard dolarů.
Generální ředitel Applu Tim Cook a Donald Trump se sešli ve středu v Oválné pracovně, kde Trump mimo jiné Cookovi už poněkolikáté pohrozil, že jeho administrativa má v plánu uložit vysoká cla na čipy a polovodiče. Těm se vyhnou jen společnosti, které vyrábějí ve Spojených státech. Clo na polovodiče by podle Trumpa mělo činit sto procent, což by mohlo mít dopady právě na oblíbené produkty Applu, jako jsou iPhony, MacBooky nebo iPady.
Apple se vrací domů
Trump oznámil, že Apple ve Spojených státech vybuduje nové závody a vytvoří na 20 tisíc pracovních míst. Podle Trumpa se jedná o významný krok ke konečnému cíli, aby iPhony prodávané ve Spojených státech byly i vyráběny v Americe. Při projevu v Bílém domě Trump uvedl, že další stovky miliard dolarů hodlají v USA investovat i další velké firmy, což americký prezident přičítá své daňové a celní politice. Podle něj se velké americké firmy jako Apple „vracejí domů“.
Apple po setkání s Trumpem slíbil, že bude vyrábět skleněné kryty pro všechny iPhony a zařízení Apple Watch prodávané po celém světě ve Spojených státech. Výrobní firma Corning je bude vyrábět ve svém závodě v Harrodsburgu v Kentucky v rámci svého závazku ve výši 2,5 miliardy dolarů. „Apple výrazně zvýší výdaje na svůj domácí dodavatelský řetězec a vybuduje největší a nejsofistikovanější výrobní linku na chytré sklo na světě,“ uvedl Trump.
Podle příspěvku na webových stránkách společnosti Corning se skla vyrábějí v tomto závodě již více než 60 let. V roce 2021 společnost Apple oznámila, že Corning dodává sklo pro iPhone, Apple Watch a iPad. Celý závod je nyní vyhrazen výrobě pro Apple, což podle technologického giganta povede k navýšení počtu zaměstnanců ve výrobě a technickém oddělení v Kentucky o polovinu.
Nové továrny a investice do vzácných zemin
„Jsem rád, že tu dnes s vámi mohu být, a jsem velmi hrdý na to, že dnes můžeme Spojeným státům přislíbit dalších 100 miliard dolarů,“ řekl Cook Trumpovi během setkání v Bílém domě. Cook také zmínil, že společnost „již podepsala nové smlouvy s deseti firmami po celé Americe na další výrobu“.
„Zadruhé, zavázali jsme se nakupovat kovy ze vzácných zemin pocházející z Ameriky,“ dodal s odkazem na dohodu oznámenou v červenci. Dodavatel společnosti Apple Applied Materials uvedl, že investuje 200 milionů dolarů (přes 4 miliardy korun) do továrny v Arizoně, která vyrábí zařízení pro výrobu čipů. Toto zařízení bude používat další dodavatel společnosti Apple, Texas Instruments, k výrobě některých polovodičů používaných v produktech Apple.
„Apple také postaví výrobní závod na servery o rozloze 250 tisíc čtverečních stop (76 tisíc m2) v Houstonu a investuje miliardy dolarů do výstavby datových center po celé zemi, od Severní Karolíny přes Iowu až po Oregon,“ uvedl ve středu Trump. Zároveň připustil, že některé výstavby továren se mohou realizovat až za několik let.
Jde opravdu o přesun Applu do USA?
Všechna tato oznámení však neznamenají, že Apple reálně přesune výrobu svých vlajkových lodí, jako jsou iPhony, MacBooky nebo iPady, do Spojených států. Cook novinářům řekl, že finální montáž iPhonů v USA ještě „nějakou dobu“ nebude probíhat, přestože se některé díly vyrábějí v USA. Většina iPhonů se momentálně vyrábí v Indii a Číně.
Trump od svého nástupu vede celní válku především s Čínou, které opakovaně zvyšuje či snižuje celní závazky. Ačkoliv byl Apple vyřazen ze seznamu firem, kterých se cla týkají, firma přesunula několik svých továren do Indie. Apple letos plánuje vyrábět v Indii většinu iPhonů určených pro USA. Smartphony vyrobené v Indii představovaly ve druhém čtvrtletí letošního roku 44 procent dovozu těchto zařízení do USA, což je výrazný nárůst oproti pouhým 13 procentům ve stejném období loňského roku. Většinový podíl má na tom právě Apple.
Trump však nakonec udělil cla i na Indii. Od 1. srpna začala platit 25procentní cla a ve středu oznámil zvýšení o dalších 25 procent. Za 21 dní tak začnou na indické zboží platit cla ve výši 50 procent. Důvodem je fakt, že Indie nadále odebírá ruskou ropu, kterou pak přeprodává, což se momentálně Trumpovi nezamlouvá. Indie podle něj pomáhá financovat válku na Ukrajině. „Vůbec se nezajímají o to, kolik lidí na Ukrajině zabíjí ruská válečná mašinerie,“ napsal americký prezident na své sociální síti Truth Social.
Továrna na smartphony v Číně. |
Trump už v minulosti několikrát varoval Apple před zavedením dalších cel, pokud nebude vyrábět iPhony přímo v USA. V květnovém příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl: „Již dávno jsem informoval Tima Cooka ze společnosti Apple, že očekávám, že jejich iPhony, které budou prodávány ve Spojených státech amerických, budou vyráběny a sestavovány ve Spojených státech, nikoli v Indii nebo kdekoli jinde.“ Odborníci však varují, že přesun produkce na území USA by byl logisticky i ekonomicky téměř nemožný – a pro spotřebitele by to znamenalo jediné: dražší iPhony.
Většina nejoblíbenějších produktů společnosti Apple je v současné době osvobozena od cel, zatímco ministerstvo obchodu provádí takzvané vyšetřování podle § 232, aby určilo dopad dovozu těchto produktů a jejich vliv na národní bezpečnost. Navzdory těmto výjimkám utrpěla společnost Apple v posledním čtvrtletí ztrátu 800 milionů dolarů v důsledku cel a předpovídá, že v příštích třech měsících utrpí další ztrátu ve výši 1,5 miliardy dolarů.