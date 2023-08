Baldur's Gate 3 ovládla Steam | e15.cz

Manažerům a vývojářům v herním studiu Larian se ve čtvrtek opět podařilo částečně narušit fungování herního obchodu Steam. V podvečer zmíněného dne totiž došlo k oficiálnímu globálnímu vydání jejich herního titulu Baldur’s Gate 3 a platforma zažila kvůli velkému náporu mírné výpadky svého fungování, zejména pak potíže při zahájení stahování hry. Pro hráče a inženýry Steamu to i tak byla dobrá zpráva a nedošlo tak jako přede dvěma a půl roku, kdy hra vstoupila do testovací otevřené alfa verze, k narušení fungování celého virtuálního obchodu s hrami dnes již legendárního Gabea Newella.

Třetí díl hry ze světa Faerún z deskové hry Dungeons & Dragons poté ovládl herní statistiky, když se vyšvihl na druhé místo mezi nejhranějšími hrami toho dne – souběžně ji v jeden okamžik mělo spuštěno téměř půl milionu hráčů.

Pro Larian jde o další fenomenální zářez do herní historie. Studio, které v roce 1996 založil a stále vede Swen Vincke, má na svědomí již několik herních hitů – v zásadě všechny z vlastní série cRPG Divinity, s jejímiž posledními díly s podtitulem Original Sin 1 a 2 stanovil několik dobových rekordů na platformě KickStarter v rychlosti sesbírání potřebného financování projektu.

Podívejte se na nový launch trailer k Baldur’s Gate 3:

Video se připravuje ... Launch trailer hry Baldur's Gate 3. • VIDEO Larian Studios

Spojení Larianu a IP Baldur’s Gate je pro statisíce hráčů dost možná vyvrcholením celé žánrové kategorie. První dva díly Baldur’s Gate se v letech 1998 až 2004 staly jedním z nejúspěšnějších počinů převádějících herní pravidla oblíbené deskové hry Dungeons & Dragons do PC. Třetí díl vyšel takřka 19 let po druhém díle, nebude-li počítán poslední dodatečný obsah pro BG2, který vyšel v roce 2016 s podtitulem Siege of Dragonspear. Je postaven na pravidlech páté edice D&D a dle slov Vinckeho se snaží celý „déendéčkový žánr“ přiblížit nové generaci hráčů.

Nejprodávanější hra na Steamu

Třetí iterace Baldur’s Gate přitom řádí na platformě Steam již několik posledních týdnů, kdy s cenou 60 eur zcela ovládla statistiky nejprodávanějších her. Zároveň sbírá neuvěřitelné množství pozitivních recenzí. Odhlédneme-li od desetitisíců hodnocení, která se vztahují k alfa verzi hry vydané už 6. října 2020 a titul chválí na průměrných 91 procent, dvě desítky tisíc nových recenzí ji katapultují až k 96 procentům. Hra se tak zařadila po bok kultovních herních klasik.

K těm pozitivním reakcím hráčů je důvod: Vincke je vášnivým nadšencem cRPG žánru, sám vypracoval systém hodnocení žánrové kvality titulu se zkratkou FUME (volně přeloženo jako to, jak moc je daná hra v těchto čtyřech kategoriích „dobrá“: svoboda pohybu, zasazení do univerza, motivace hráče/jeho postavy a propracovanost nepřátel) a s daným žánrem v podstatě pracuje svoji celou kariéru.

I proto se ředitelé některých konkurenčních vývojářských studií již před měsícem nechali slyšet, že by „uvítali, aby jejich tituly nebyly s BG3 příliš srovnávány“. Jde prý totiž spíše o kvalitativní anomáli (v dobrém slova smyslu). A vypadá to, že veleúspěšný první den hry třeba Xalavieru Nelsonovi, šéfovi studia Strange Scaffold, dává za pravdu.

Autor tohoto textu ve hře zatím strávil jen sedm hodin, nicméně musí uznat, že grafické, umělecké i technické zpracování je skvělé, na hodnocení příběhu a vedlejších zápletek je však příliš brzy. I tak je jisté, že masivnost celého plotu, minimálně na základě dřívějších oznámení Larianu, je pro cRPG žánr zatím nevídaná.