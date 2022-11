Bankman-Fried, Holmesová, Neumann: Falešné technologické mesiáše odhalí čas | E15.cz

Spasit svět není žádná sranda. Přesto se, často ve Spojených státech, občas objeví někdo, kdo věří, že díky jeho inovaci budeme všichni žít v moderní formě Edenu. A my, média, jim k tom často sloužíme jako ampliony, které jejich všespásné evangelium nekriticky hlásají do světa. Naštěstí existuje lék, který většinou každého falešného mesiáše spolehlivě odhalí: čas.

Zakladatel coworkingové společnosti WeWork Adam Neumann si myslel, že může šířením principů židovských kibuců a „zvyšováním světového uvědomění“ změnit svět a zlepšit život milionům lidí. Elizabeth Holmesová, která založila startup Theranos, zase chtěla provést revoluci ve zdravotnictví technologií, která neexistuje. A Sam Bankman-Fried, šéf kryptoburzy FTX, měl být nejvíce rozdavačným miliardářem, který kdy chodil po zemském povrchu.

Každý dělal něco jiného, ale jednu věc měli společnou: média je milovala. Holmesová byla „Steve Jobs v sukni“, Sam Bankman-Fried zase „příští Warren Buffett“ a Adam Neumann měl být „váš nový domácí“.

Realita se ovšem ukázala jako zcela odlišná. Po letech pochvalných článků a prorokování zářivé budoucnosti se ukázalo, že ani jeden z nich se nezapíše do historie jako někdo, kdo zlepšil životy lidí, ale spíše jako světoznámý podvodník, o němž se budou točit filmy a seriály.

Americká byznysová kultura je značně jiná než ta česká, startupisté ze Spojených států jsou mnohem odvážnější, méně pilují produkt a rozhodně ho umějí prodat. Jejich heslo je Fake It Till You Make It (volně přeloženo jako Předstírej to, dokud to nedokážeš – pozn. red.) a ve své podstatě to nemusí být špatně, protože díky tomu nadchnou pro svůj nápad i někoho jiného, což může vést k tomu, že konečný produkt bude skutečně fungovat a změní svět.

Občas se to ale taky vymkne z rukou a příběhy podnikatelů a podnikatelek skončí u soudu kvůli tomu, že ohledně produktu lhali i například investorům, kteří jejich nápad podpořili miliardami dolarů, jejichž jsou pouze správci, nikoli vlastníky.

Poslední z těchto padlých technologických mesiášů Sam Bankman-Fried neboli SBF je fascinující případ. Tento ještě nedávno zlatý hoch si vytvářel image člověka, který se chce rozdat. Měl proto dokonce filozofii, které se říká efektivní altruismus. SBF daroval desítky milionů dolarů na různé charity, 40 milionů poslal také demokratickým kandidátům, a dokonce byl druhým největším sponzorem současného prezidenta Joea Bidena.

Nyní se ovšem ukázalo, že to byla vše jen podivná šaráda, která zakrývala divoké fungování kryptoburzy FTX. SBF a jeho blízký okruh kolegů, kteří spolu pravděpodobně žili ve vzájemně propletených romantických vztazích, na Bahamách řídili miliardovou společnost prostřednictvím reakcí pomocí emoji ve skupinových chatech. Jelikož firma neměla vybudované skoro žádné standardní mechanismy, neevidovala ani počet uživatelů nebo nevedla záznamy o zaměstnancích. Mohlo se tak stát, že těsně před veřejným krachem firmy z ní někdo vyvedl stovky milionů dolarů. Druhou možností je, že peníze jednoduše zmizely.

Jako už tolikrát v minulosti se ukázalo, že „předstírat“ nejde donekonečna. Často se viní média, které jsou v těchto případech spolupachateli, protože pomocí spektakulárních titulek vytvářejí o některých byznysmenech nereálné představy, když je prezentují jako nadlidi. A někteří podnikatelé tomuto dojmu bohužel sami podlehnou.

Mnohdy je pro novináře skutečně těžké odhalit, zda ten konkrétní podnikatel za sebou má skvělý nápad i tušení o způsobu, jak ho realizovat, nebo zda vám pouze líčí vzdušné zámky, které stojí na vratkých základech. Nicméně vytvářet o někom představy, že se odlišuje od zbytku lidstva, je vždy scestné a ve výsledku to podrývá důvěru v média obecně. To je základní problém a možná někdy důvod, proč i profesionální investoři, kteří by měli mít reálný přehled o fungování firmy, do níž investují, podlehnou dojmu, že tohle je jejich životní sázka. V zásadě by se ale měli řídit jednoduchým heslem: když vám někdo tvrdí, že jeho nápad změní svět, radši tu peněženku ani neotvírejte.

Umělá inteligence v hitparádě. Technologická společnost Tencent nedávno uvedla, že do oběhu vypustila už přes tisíc hudebních skladeb, ve kterých byl použit zpěv generovaný umělou inteligencí. Jedna ze skladeb zaznamenala 100 milionů přehrání.

TikTok v e-commerce. Čínská sociální síť TikTok se chce rozšířit do dalšího segmentu internetového byznysu. Ve Spojených státech brzy spustí funkci TikTok Shop, jehož prostřednictvím půjde přímo bez mezikroku prodávat zboží. Sociální síť tak chce exportovat z Číny takzvané livestream commerce, které v asijské zemi představuje byznys o objemu 400 miliard dolarů.

Problémová divize Amazonu. I Amazon se mýlí. Po letech v fungování se dá říct, že sázka Amazonu na hlasovou asistentku Alexa se ukázala jako byznysově slepá ulička. Jen za letošní rok tento projekt zřejmě prodělá 10 miliard dolarů, reportuje Business Insider. Právě zaměstnanci, kteří pracovali na Alexe, byli obětí největšího propouštění, v jehož rámci se firma založená Jeffem Bezosem rozloučila s deseti tisíci pracovníky.

O šest milionů iPhonů méně. Zmatky v čínské továrně Foxconnu, vrchním dodavateli společnosti Apple, mohou dle agentury Bloomberg vyústit ve zpomalení výroby až šesti milionů iPhonů modelu Pro. Zaměstnanci tamní továrny se totiž bouří proti covidovým restrikcím, které mimo jiné znamenaly nedostatek jídla.