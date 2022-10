BeReal je velký jako Instagram v době, kdy ho pohltil Facebook. A začíná mít první problémy | E15.cz

Rok 2022 bude znám ve světě sociálních médií jako rok aplikace BeReal. Anebo taky ne, obliba mas v tomto oboru je velmi pomíjivá, francouzská platforma může být mrtvá klidně už za pár měsíců. Nyní to ovšem tak nevypadá, počet uživatelů raketově roste a firmy po celém světě se snaží najít způsob, jak zvětšující se komunitu patřičně peněžně podojit. Zároveň se objevují první bezpečnostní problémy.

Už 50 milionů lidí si stáhlo BeReal do svých telefonů, aplikace přitom byla spuštěna už v roce 2019, až letos se jí ovšem podařilo dostat do povědomí širší veřejnosti. Rostoucí uživatelská základna je tažena zejména lidmi kolem dvacátého roku života, zejména ze Spojených států, nicméně je zřejmě jen otázka času, než se rozšíří do celé společnosti. Nemusí to být nutně utopie, TikTok byl také ještě nedávno „aplikací pro děti plnou hloupých tanečků“, dnes je to nejrychleji rostoucí sociální síť, kde jsou přítomni i nejstarší ročníky a v podstatě všechny značky.

To, že se BeReal pomalu dostává do mainstreamu, dokazuje například i skeč z populárního amerického pořadu Saturday Night Live. Francouzská aplikace zkrátka nabírá na síle. Pro lepší srovnání lze například uvést, že Instagram měl v době, kdy ho koupil Facebook za jednu miliardu dolarů, „pouze“ 30 milionů uživatelů. Na základě posledního investičního kola, kdy BeReal letos v červnu nabral na další rozvoj 30 milionů dolarů, byl francouzský startup ohodnocen na 600 milionů dolarů, v současné době bude ovšem jeho hodnota zřejmě vyšší.

Zatím však není jasné, jak bude BeReal vydělávat peníze. Reklamu vedení společnosti zavrhuje, placený obsah výslovně odmítá a zakazuje zpeněžení publikovaných snímků. Nicméně, jak se ukazuje, tuto politiku neumí příliš vymáhat, první firmy se tak snaží naskočit na vlnu BeReal a prohloubit vztahy s fanoušky.

Jak funguje BeReal Každý den uživatelům BeReal přijde upozornění, aby svým mobilem pořídili fotku přední a zadní kamerou najednou. Mají na to dvě minuty. Když se jim to nepovede, jejich „přátelům“ se to zobrazí. Stejně tak ostatní vidí, na kolikátý pokus a kde byla fotka konkrétně pořízena. BeReal je často popisován jako „anti-Instagram“, tedy jako sociální síť, která nevytváří dokonalý svět, ale zobrazuje nudnou realitu.

BeReal je nyní v poměrně nezáviděníhodné pozici, nachází se v momentu, ve kterém před ním byly asi všechny sociální sítě na svých začátcích. Řeší, jak zachovat původní myšlenku, a zároveň neprodělat kalhoty. Rozhodování je to těžké, Facebook by mohl vyprávět. BeReal proto zvažuje různé varianty, jednou z nich jsou placené bonusové služby, tak by se mohla francouzská společnost vyhnout „plevelné“ inzerci.

S postupující oblibou se ovšem nevyhnutelně objevují první bezpečnostní problémy. „Stále platí, že co je jednou objeví na internetu, zůstane na něm navždy, a to včetně fotek. BeReal je navíc o to rizikovější, že jeho podmínky poskytování služeb garantují aplikaci třicetileté právo použít jakoukoli fotku libovolným způsobem,” popisuje vedoucí bezpečnostního oddělení společnost Avast Jeff Williams. „Představte si, že se váš nejtrapnější a nejchoulostivější moment zobrazí vašim přátelům v reklamní kampani nebo se jako součást jiného obsahu stane virálním a uvidí jej miliony lidí,“ předestírá jeden ze scénářů bezpečnostní expert.

Situace je o to složitější, že zakladatelé ani vedení společnosti příliš nekomunikují s médii. Těžko tak odhadovat, jaké jsou další plány francouzského vedení. To vše se bude muset změnit, pokud bude chtít autentická aplikace pokračovat v růstu. Nelze budovat značku založenou na surové reálnosti, aniž by hlavním prvkem fungování oné firmy byla transparentnost a srozumitelná komunikace.

Výběr z internetu 🌍

Startupy v Bosně. Ačkoliv nad balkánskou zemí stále visí riziko války, tamní podnikatelé nepřestávají v úspěšném budování technologických firem. Za posledních deset let se počet IT společností více než ztrojnásobil a v budoucnu mohou hrát hlavní roli v bosenském boji proti odchodu mladých do zahraničí.

ByteDance ve ztrátě. Čínská společnost, která je na západě známá především jako matka sociální sítě TikTok, byla za rok 2021 ve ztrátě sedm miliard dolarů. Informace vyplývá z reportu, který ByteDance zaslal svým zaměstnancům. Jde o jednu z mála informací o finanční kondici čínské společnosti, dosud nebylo známé, jak se vlastníkovi TikToku daří.

Osekání podcastů. Spotify před pár lety výrazně vsadilo na rozvoj podcastů, do jejich tvůrců investovalo nemalé prostředky. Nyní končí deset originálních pořadů, které pro Spotify vytvářejí externí tvůrci, zároveň švédská společnost oznámila propouštění v podcastové divizi.

Nuda v metaverzu. Koncept virtuálního světa, neboli metaverza, byl v posledním roce propírán ze všech stran. Nyní se ukazuje, že pozornost médií značně předčila zájem reálných uživatelů. Dvě nejrozšířenější platformy, The Sandbox a Decentraland, mají sice hodnotu kolem jedné miliardy dolarů, v jejich virtuálních světech se ovšem denně pohybují jen stovky, maximálně tisíce uživatelů. Jinými slovy, v metaverzu se nic neděje.