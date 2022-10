Čínské létající auto Xpeng podniklo první veřejný let v Dubaji | E15.cz

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng podnikl první veřejný let v Dubaji především z toho důvodu, že nyní pracuje na uvedení elektrického létajícího auta na mezinárodní trhy. „Postupujeme krok za krokem na mezinárodní trhy. Dubaj jsme si k prvnímu veřejnému letu vybrali mimo jiné kvůli tomu, že se jedná o nejinovativnější město na světě,“ uvedl v úterý generální ředitel společnosti Xpeng Aeroht Minguan Qiu.

Jaká je budoucnost aut?

„Létající vůz“ s názvem X2 je dvoumístné elektrické letadlo pro vertikální vzlet i přistání. Vzlet mu umožňuje celkem osm vrtulí, tedy dvě jsou v každém rohu vozidla. Pondělní bezpilotní, devadesátiminutový zkušební let v Dubaji popsal jeho výrobce Xpeng jako důležitý stěžejní bod, o který se budou opírat i příští generace létajících vozidel.

Vertikální mobilita však skýtá mnohem více překážek než elektrická mobilita po zemi včetně bezpečnosti a spolehlivosti. Létající vozidla by se musela pohybovat v přeplněném vzdušném prostoru, v blízkosti malých dronů a klasických letadel. V neposlední řadě by musel vzniknout regulační rámec, jehož tvorba by mohla trvat několik let.

Létající vozidla už ale existují pár let. V některých zemích už byla dokonce otestována s člověkem na palubě. V roce 2017 představila slovenská firma AeroMobil první létající auto na světě, které tentýž rok Slováci uvedli do prodeje. Cena se ale pohybuje kolem 35 milionů korun a vzduchem dokáže svištět rychlostí až 360 kilometrů za hodinu. Do provozu však zatím létající auta zařazena nejsou.