Boj o křeslo šéfa ČT jde do finále. O post se utká Šmuclerová či Fridrich, Železný nikoli

Do užšího výběru na místo generálního ředitele České televize postoupili ředitel programu ČT Milan Fridrich, obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek, bývalý šéf ostravského studia ČT Miroslav Karas, výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský a předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová. Rozhodli o tom ve středu radní ČT hlasováním. Do výběrového řízení na šéfa veřejnoprávní televize se přihlásilo 21 uchazečů, jeden z nich ale nesplnil zadávací podmínky.

Finalisty rada pozve na zasedání příští středu, kde budou prezentovat své kandidátské projekty. Potom bude následovat volba. Úspěšný kandidát musí získat minimálně deset hlasů ze 17.

Rada před výběrem finalistů schválila pro účast ve výběrovém řízení 20 přihlášek, které splnily zadávací podmínky. Přihlášku podnikatele v audiovizi Michala Michálka radní vyřadili kvůli nesplnění požadavku na dosažené vzdělání.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, co na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.

Kdo jsou uchazeči o křeslo šéfa ČT?

Miroslav Karas (narozen 1962)

Někdejší dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize a předtím Českého rozhlasu. Mezi roky 2020 a 2024 působil jako ředitel ostravského studia České televize, v loňském výběrovém řízení se pokoušel funkci obhájit, ale neuspěl. Vyhrála je tehdejší mluvčí zdravotnické skupiny Agel Gabriela Lefenda, která dříve v ostravské ČT řídila zpravodajství, do čela ostravského studia nastoupila v květnu 2024, Karas poté z televize po dohodě odešel. Začátkem letošního roku se ucházel o členství v radě Českého rozhlasu.

Karvinský rodák vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, začínal v polovině 80. let v redakci publicistiky pro děti v Československém rozhlase, mezi roky 1992 a 1998 byl zahraničním zpravodajem rozhlasu v Polsku, poté dlouhá léta zastával stejnou pozici v České televizi. Mezi roky 2012 a 2016 působil jako zahraniční zpravodaj ČT v Moskvě, poté se vrátil na dva roky do Polska a poté opět na dva roky do Moskvy. Od jara 2020 vedl čtyři roky ostravské studio ČT.

Jiří Ponikelský (55)

Výkonný ředitel programu ČT sport, ve funkci je 15 let. Od poloviny 90. let spolupracoval se svazy kolektivních sportů při realizaci televizních a marketingových práv a PR jejich reprezentací a nejvyšších domácích soutěží. Podílel se na organizaci šampionátů na území České republiky, mimo jiné ME ve volejbale mužů 2001, Světové ligy ve volejbale 2003 nebo MS ve florbalu mužů 2008.

V roce 2009 nastoupil do České televize na pozici zástupce šéfredaktora Redakce sportu a od roku 2010 se stal výkonným ředitelem programu ČT sport. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT (1993) a marketingovou komunikaci na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů (2005). Aktivně sportuje, mimo jiné se věnuje běhu, absolvoval několik maratonů včetně zahraničních, například v Londýně, Bostonu, Chicagu nebo Paříži.

Libuše Šmuclerová (62)

Předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center (CNC), patří mezi nejvýraznější postavy české mediální scény posledních tří dekád. Jako redaktorka a později manažerka prošla dvěma televizemi, rodinným medicínským byznysem a od roku 2007 působí u nynějšího zaměstnavatele, který od té doby zažil několik majetkových změn. CNC je jedním z největších mediálních domů v České republice, vydává například deníky Blesk, Aha!, Sport a víc než tři desítky časopisů (Reflex, Svět motorů či ABC) a provozuje na 40 webů včetně Blesk.cz, iSport.cz či Reflex.cz. CNC patří do skupiny Czech Media Invest (CMI), která se zaměřuje na mediální aktivity v regionu střední a západní Evropy.

Šmuclerová vystudovala gymnázium v Nové Pace, po pražské žurnalistické fakultě nastoupila v roce 1986 do Československé televize, kde se například výrazně podílela na vzniku mládežnického Studia Kontakt. Na obrazovce byla i v listopadu 1989, jedno z jejích vystoupení kritizující demonstranty se později setkalo s kritikou. V roce 1993 spolu s řadou kolegů odešla v ČT do rodící se Novy, z dramaturgyně pořadu Na vlastní oči vypracovala na šéfku publicistiky a v roce 1997 usedla do křesla programové ředitelky. Z Novy odešla koncem roku 2004, když televizi opět získala americká CME.

Na Nově našel v jejích počátcích uplatnění také Šmuclerové bývalý manžel Roman, vzděláním zubní lékař, který například v letech 1994 až 2000 uváděl pořad Tabu a nyní je prezidentem České stomatologické komory. V letech 2005 až 2007 vedla Šmuclerová rodinnou kliniku estetické medicíny, poté se vrátila do světa médií jako ředitelka Ringieru. Angažovala se i v oborových organizacích, od ledna 2023 byla dva roky předsedkyní správní rady Unie vydavatelů, post pak neobhajovala.

Hynek Chudárek (63)

Obchodní ředitel České televize, ve funkci je od roku 2012. Pod jeho vedením mimo jiné televize ukončila spolupráci s mediální agenturou a začala prodávat reklamu sama v rámci svého obchodního oddělení. Od roku 1990 vedl společnost zabývající se výrobou CD a DVD nosičů, v roce 2002 se krátce po vzniku této hudební televize stal jedním z akcionářů a členů vedení Stanice O (dnešní Óčko), ve vedení zůstal i poté, co televizi v roce 2005 ovládla společnost Mafra. Mezi roky 2005 a 2011 působil jako výkonný ředitel Óčka.

Pochází z učitelské rodiny, kvůli politickým postojům rodičů po srpnu 1968 měl problémy s přijetím na vysokou školu, nakonec vystudoval pražskou Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). Do konkurzu na generálního ředitele České televize se poprvé přihlásil už v roce 2009, skončil mezi pěticí finalistů, znovu se o post šéfa Kavčích hor ucházel v roce 2011, kdy dali radní ve finále přednost Petru Dvořákovi. V roce 2012 se ucházel o pozici ředitele programu Českého rozhlasu nebo člena Rady ČTK, nakonec nastoupil jako obchodní ředitel České televize.

Milan Fridrich (54)

Ředitel divize Program České televize, od října 2011 má na starost programovou skladbu stanic ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art a od října 2023 pod něj také spadá ČT sport. S ČT spojil většinu své kariéry, mj. byl stálým zpravodajem v Bruselu, vedoucím zahraniční redakce, moderátorem, šéfeditorem ČT24, vedoucím Studia 6 a ředitelem zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu (2007 až 2010). Rok byl také výkonným ředitelem nových médií.

Rodák z Českého Brodu vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a management na Prague Business Institute. Je také absolventem kurzu pro manažery veřejné služby na Eurovision Academy. Profesní kariéru začal v roce 1995 jako zahraniční reportér Českého rozhlasu, poté byl vedoucím zahraniční redakce Radiožurnálu a zároveň pravidelně moderoval některé pořady. Následně od roku 2003 působil v Hospodářských novinách, v roce 2005 přešel do ČT.

Fridrich je podle stránek ČT od roku 2023 členem Televizního výboru Evropské vysílací unie (EBU). V letech 2015 až 2019 působil jako viceprezident stejnojmenného výboru.

Fridrich je také autorem knižních cestopisů (Mazlení s vepři, Valčík s babiznou), s ČT natočil asi 70 cestopisů Postřehy odjinud - z Belgie, Nizozemska, Itálie, Lucemburska a Turecka. Působí i jako externí vysokoškolský pedagog.