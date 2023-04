Microsoftu nesmí převzít vývojáře Activision Blizzard, rozhodli Britové | e15.cz

Největší transakce ve videoherním světě se zastavila. Oznámenou akvizici herní společnosti Activision Blizzard za 69 miliard dolarů Microsoftem zablokoval britský antimonopolní úřad. Ten se obává, že by Microsoft bránil konkurenci v cloudových hrách. Activision Blizzard stojí mimo jiné za kultovními hrami ze série Call of Duty, Warcraft, World of Warcraft či Diablo.