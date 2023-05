Bývalý šéf Petra Kellnera Maděryč prodal další firmu. Získal ji Sudop | e15.cz

Někdejší druhý největší akcionář PPF Milan Maděryč udělal další velký obchod v informačních technologiích. Česká stavařská a inženýrská skupina Sudop od něj a jeho kolegy Petra Kožely získala zlínskou firmu Impromat-Computer. Cena nebyla uvedena, podle odhadů E15 šla do stovek milionů. Maděryč už v roce 2015 prodal společnost Impromat CZ distribuující kopírky, získal ji japonský kolos Ricoh. Ve firmě začínal kariéru Petr Kellner, který s Maděryčem spolupracoval i v PPF.

Sudop potichu prostřednictvím společnosti Sudop CIT pár let skupuje IT firmy. Stavařům se tak podařilo vybudovat jednu z největších skupin zaměřených na informační technologie v Česku. Letos by se tržby měly dostat přes dvě miliardy korun. Skupina zaměstnává přes sedm set lidí.