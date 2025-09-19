Carlyle má volnou cestu k převzetí česko-kanadské IT firmy Adastra
Americká investiční skupina Carlyle může převzít česko-kanadskou softwarovou a konzultační firmu Adastra. Fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. Carlyle kupuje společnost prostřednictvím české firmy Astro Bidco.
„Ke spojení soutěžitelů dochází v oblasti poskytování IT služeb a IT softwaru. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto spojení povolil. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.
Adastra působí v mnoha odvětvích včetně finančnictví, zdravotnictví nebo automobilového průmyslu. Předloni měla tržby 4,7 miliardy korun. Přibližně polovinu obratu firma generuje v Severní Americe, zejména v Kanadě. Mezi další významné trhy patří také Německo.
Adastru založili v roce 2000 Jan Červinka, Petr Jech a Jan Mrázek. Centrály má v Praze a Torontu. Zaměstnává přes 2000 lidí a v roce 2017 získala podíl v české firmě Blindspot Solutions, která se specializuje na umělou inteligenci (AI) a strojové učení.
„Spolu se zakladateli Adastry bude Carlyle podporovat další růst společnosti v oblasti zpracování dat, cloudu a AI jak u stávajících, tak nových zákazníků. Cílem je rovněž mezinárodní expanze, prostřednictvím organických investic i cílených akvizic,“ uvedla dříve Adastra v tiskové zprávě.
Carlyle je globální investiční skupina, která má ve správě aktiva v objemu kolem 453 miliard USD (9,5 bilionu korun). Ve 29 pobočkách po celém světě zaměstnává přes 2300 lidí. V roce 2023 zaplatila zhruba 16 miliard korun za stoprocentní podíl ve společnosti Meopta-optika, která v Přerově vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití.
