Češi se špičkami v oboru investují do estonského metaverza. Věří v jeho vstup na burzu | E15.cz

Tuzemští investoři se zapojili do financování estonského startupu Ready Player Me, o kterém řada lidí z oboru tvrdí, že má šanci dostat se na burzu jako jeden z prvních v oblasti metaverza. Čechům dělají společnost například zakladatelé firem Skype, Twitch, Roblox nebo jihokorejský kolos Samsung. V posledním investičním kole series B o velikosti 56 milionů dolarů se připojil Andreessen Horowitz, jeden z nejmocnějších fondů rizikového kapitálu v Silicon Valley.

Ready Player Me vznikl jako součást společnosti Wolf3D sídlící v Tallinu. Ta původně poskytovala nástroje zejména pro tvůrce videoher, kteří estonskou technologii integrují pro tvorbu virtuálních avatarů ve svých titulech. Hráči si tak mohou vytvořit vlastní postavičky. Mezi zákazníky patří největší české herní studio Bohemia Interactive, čínský gigant Tencent nebo Wargaming vyvíjející populární hru World of Tanks.

Nyní se Estonci soustředí na Ready Player Me, aplikaci, v jejímž rámci si kdokoli může vytvořit avatara a toho pak v nezměněné podobě používat v řadě virtuálních světů. Do systému lze nahrát fotografii, nechat ji zdigitalizovat a upravit. Virtuální postavy z Ready Player Me jsou podporovány ve třech tisících aplikacích, hrách a metaverzech. Doposud bylo vytvořeno přes pět milionů avatarů.

Startup na rozšiřování tohoto konceptu celkově vybral 72 milionů dolarů, zhruba 1,8 miliardy korun. Do projektu se v rámci seed kola zapojil český fond Presto Ventures. „Participovali jsme tehdy stovkami tisíc eur,“ sdělil deníku E15 vedoucí partner fondu Přemysl Rubeš.

„V aktuálním kole už jsme neinvestovali, bylo pro nás příliš velké – konkrétně asi padesátkrát větší, než když jsme do startupu vstupovali. Ale odmítli jsme všechny nabídky na odkup našeho podílu. Zůstáváme dál, věříme v možný vstup na burzu,“ doplnil Rubeš.

V následující series A investoval také Artur Sychov, zakladatel a výkonný ředitel českého metaverza Somnium Space, které společně s VRChatem nebo Decentralandem patří mezi největší na světě. „Stále držíme podíl. Ready Player Me hodně věřím, i když před případným IPO je ještě dost práce,“ uvedl Sychov. Potenciální zhodnocení obou českých investorů může být mnohonásobné.

Ready Player Me je součástí určité opozice, která se rodí proti společnosti Meta Platforms. Její šéf Mark Zuckerberg chce stvořit vlastní a plně kontrolované metaverzum. Ready Player Me a spol. naopak chtějí stvořit „vesmír“ vzájemně slučitelných virtuálních světů. Přenos avatarů do této koncepce zapadá. „Ready Player Me je na cestě vytvořit interoperabilní identifikační protokol pro otevřené metaverzum,“ nastínil Jonathan Li, partner fondu Andreessen Horowitz.

Sychov o nutnosti konkurovat Zuckerbergovi mluví otevřeně. Jeho metaverzum Somnium Space staví na blockchainu a investovali do něj bratři Winklevossovi. Ti v minulosti Zuckerberga obvinili, že jim ukradl Facebook, a nyní se s ním i prostřednictvím Somnium Space chtějí utkat v nové oblasti.

Somnium Space proto investuje do dalších startupů. Je součástí skupiny investorů, kteří vložili čtyři miliony dolarů do francouzské společnosti Lynx. Ta pracuje na otevřených brýlích pro virtuální realitu, které mají přímo konkurovat brýlím Oculus od Zuckerberga. Další českou investicí je britská firma Teslasuit vyvíjející haptické obleky, které dokážou přenášet na lidské tělo fyzické vjemy, jako jsou kapky deště dopadající na kůži a podobně.