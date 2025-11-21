České tech firmy rostou nejrychleji v regionu, svou dominanci ale ztrácí ve prospěch Pobaltí a Polska
- Tempo růstu českých technologických firem zpomalilo. Ukazuje to žebříček Deloitte Technology Fast 50.
- Zatímco loni Češi v padesátce podniků zaujali hned 17 míst, letos to je o tři méně.
- O hlavní slovo v regionu se hlásí Poláci a dopředu se tlačí také pobaltské společnosti.
Nejrychleji rostoucí firma Evropy je stejně jako loni z Česka. Prvenství obhájil Oddin.gg Vlastimila Venclíka, který se zaměřuje na datovou analýzu e-sportu, na jejímž základě je schopný predikovat sázkové kurzy. Žebříček se řídí metrikou růstu tržeb za poslední čtyři roky.
V případě Oddinu se tržby za toto období zvýšily o 4267 procent, loni to bylo za stejné časové období dokonce o 7958. První místo i tak společnost obhájila se značným náskokem před druhou nejrychleji rostoucí firmou. Tou se stal slovenský PowereX, který působí v oblasti chytré energetiky a pomáhá lidem řešit problémy s vysokými výdaji za energie.
Oddin.gg a Vlastimil Venclík
Spoluzakladatel a generální ředitel Oddin.gg Vlastimil Venclík |
Letošní i loňský vítěz Deloitte Technology Fast 50 dostal svůj název podle severského boha Ódina. Spoluzakladatel a generální ředitel Oddin.gg Vlastimil Venclík má však velké plány i nadále, a to nejen s Oddin.gg.
V podcastu Business Club e15 Venclík přibližuje svůj byznys:
V rozhovoru z letošního června se zase dozvíte, jaké jsou plány šéfa nejrychleji rostoucí technologické firmy do budoucna:
České technologické firmy si tak zatím drží vedoucí pozici v regionu, už ne ale tak výraznou, jako v předešlých letech. Zatímco letos tuzemské společnosti umístěné v žebříčku souhrnně vyrostly o 19 084 procent, loni to bylo o 32 709 procent. Dotahuje se zejména Polsko. Jeho zástupců se v žebříčku umístilo také 14 a souhrnně rostli o 17 277 procent. Pro srovnání, ještě v roce 2019 bylo z Česka 19 firem, zatímco sousedních polských pouze jedenáct.
Budoucnost českých technologií
Podle partnera Deloitte Jiřího Sauera, který má středoevropský žebříček Fast 50 na starosti, se technologický sektor nachází v klíčovém období. „Softwarový vývoj a e-commerce pomalu končí, začínají se stávat běžnými záležitostmi. České firmy musí do budoucna najít svou konkurenční výhodu a zjistit, v čem chtějí být dobré,“ říká. Důvodem, proč nyní dvakrát po sobě vyhrál Oddin a předtím třikrát FTMO, je podle něj právě skutečnost, že obě tyto firmy přišly s originálními byznysovými nápady.
Budoucí vývoj tuzemského technologického sektoru však podle Sauera bude záležet i na krocích vlády. „Obávám se, že se může stát, že se tuzemský technologický trh nebude schopný vyvíjet tak, jak by chtěl, protože nebudeme mít přístup k nejmodernějším technologiím, zejména ze Spojených států. Pokud nás USA neuvidí jako spolehlivého partnera, nedají nám tu příležitost a raději s technologiemi půjdou třeba do Polska nebo Pobaltí. Je to na budoucí vládě, aby dokázala ukázat, že je Česko zajímavá a solidní destinace,“ komentuje Sauer.
Americký technologický export je přitom pro rozvoj tuzemského trhu zásadní. Příkladem může být Maďarsko, odkud i kvůli nepříznivému politickému klimatu a nedostatečným možnostem růstu technologické firmy odcházejí do zahraničí. To je i důvodem, proč se žádná maďarská firma v žebříčku Fast 50 letos neumístila.
Růst pobaltských firem
Vzhůru stoupají hlavně pobaltské technologické společnosti. Zatímco loni se v žebříčku umístila pouze jedna lotyšská, letos k ní přibyly ještě dvě estonské. Nejlépe se umístila na šestém místě společnost Wallester právě z Estonska s růstem přes 2000 procent. Ta podniká v oblasti finančních technologií a vydává fyzické i virtuální platební karty. Je také oficiálním partnerem Visy.
Firem původem z Litvy, Lotyšska a Estonska by nejspíše mohlo být v žebříčku ještě více. Podle jeho metodologie se v něm však mohou umístit pouze společnosti se sídlem v regionu. „Tím, že trhy baltských států jsou velmi malé a limitované, firmy se na své domovské trhy ani nezaměřují a rovnou přemýšlí globálně, což jim zároveň i pomáhá v rychlém růstu. Mnoho z nich se poté přesouvá do západní Evropy nebo USA,“ popisuje Kristine Jarve, řídící partnerka pro pobaltský region v Deloitte a zároveň regionální lídryně Fast 50 v Pobaltí.
Ve všech třech zemích navíc vzniká velké množství startupů, zejména pak v Estonsku, kde jich je na počet obyvatel nejvíce v celé Evropě. „V Pobaltí je v současnosti velké množství technologických firem, které jsou v počáteční fázi vývoje, vznikly v uplynulých čtyřech letech, a mají tak nyní možnost rychlého růstu,“ doplňuje Jarve.
Důkazem je i litevský startup UAB Pulsetto vyvíjející nervový stimulátor, který umí redukovat stres. Letos vyhrál v soutěžní kategorii Companies to Watch, která hodnotí firmy s velkým potenciálem, které jsou ale ještě příliš mladé na to, aby mohly být zařazené do hlavního žebříčku Fast 50.
Podle Jarve pomáhají vždy také pozitivní příklady úspěšných firem z regionu, a to nejen v Pobaltí, odkud pochází již zaniklý Skype nebo Bolt. Úspěšné společnosti zároveň často vrací do ekosystému svých zemí finanční prostředky, což pomáhá k jeho dalšímu rozvoji.