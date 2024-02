Česko chce s USA spolupracovat na bezpečných sítích. Huawei a Čínu zakažte, vzkazují Izraelci

Česko připravuje prostřednictvím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nový zákon o kyberbezpečnosti, který by mohl vést až k zákazu čínských dodavatelů technologií do kritické infrastruktury. Operátoři a energetické podniky v čele s ČEZ proti takto tvrdému postupu bojují a tvrdí, že rizika umějí ošetřit. Zástupci izraelské společnosti Check Point, která patří ke klíčovým dodavatelům v kyberbezpečnostním oboru, nicméně před Huawei a spol. varovali.

„Západní státy včetně Česka by jednoznačně měly přístup Číny do svých sítí limitovat,“ uvedl na setkání ve Vídni Marco Eggerling, který v Check Pointu zastává post ředitele pro bezpečnost. „Čínští inženýři jsou světová špička, čínské technologie zpravidla fungují velice dobře, jsou kvalitní, ale představují příliš velké riziko.“

Čínské technologie a aplikace, včetně sociální sítě TikTok nebo online tržiště Temu, nejsou podle zástupců Check Pointu tak důvěryhodné, jak by být měly. Sbírají data, která posílají do datacenter v Číně, není u nich jasné, jak moc jsou napojeny na komunistickou stranu a zda částečně neslouží ke špionážním, vlivovým a dalším účelům čínské vlády.

„Podobně nedůvěryhodně mohou působit i některé americké společnosti, u kterých víme, že jsou napojeny na tamní třípísmenné instituce,“ navázal Eggerling, aniž by konkrétně zmínil CIA, FBI a NSA. „Rozdíl je v tom, že USA lze považovat za spojence. Je to věc důvěry. Vztahy Česka a Západu s Čínou na tom aktuálně zase nejsou tak špatně, ale to se může velice rychle změnit. Proč to riskovat?“

Deryck Mitchelson, který v Check Pointu pracuje jako šéf bezpečnosti pro Evropu, Blízký východ a Afriku, situaci pro e15 přirovnal k ruskému plynu. Evropa si na něm vytvořila závislost, což ji po invazi Ruska na Ukrajinu postavilo do vydíratelné pozice. Podobná situace může nastat v případě telekomunikací a potenciálního konfliktu s Čínou, například kvůli Tchaj-wanu.

K eliminaci Huawei dlouhodobě tlačí své spojence Spojené státy. Do Prahy například v minulosti zavítal Trumpův ministr zahraničí Mike Pompeo, který téma „zvedal“. Bidenova administrativa v tom pokračuje. Česko několikrát pořádalo mezinárodní konferenci pro bezpečnost sítí 5G. Vznikly takzvané Pražské návrhy shrnující, jak by bezpečnost sítí měla vypadat.

Jeden z výsledků byl předložen tento týden. Česká republika se přidala k USA, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Francii, Finsku, k Jižní Koreji a ke Švédsku a podepsala společné prohlášení pro podobu budoucích sítí 6G. „Česko se připojuje k podpoře bezpečných, otevřených a odolných 6G sítí postavených na důvěryhodných technologiích pro zajištění národní bezpečnosti,“ shrnula česká kybernetická atašé ve Washingtonu Berta Jarošová.

Firmy, akademické instituce a vlády začínají tvořit standardy, na nichž mají být 6G sítě postaveny. Z návrhů se poskládá finální mezinárodní podoba, z čehož pak zapojené organizace budou získávat patentové a licenční poplatky. Spektrum technologií v rámci standardu je obrovské, od prvků v anténách až po miniaturní čipy a modemy.

Čína až do éry 4G měla na standardech pouze malý podíl, v 5G se ale v čele s Huawei dostala na zhruba 40 procent. I kdyby se najednou odstranily všechny 5G technologie této firmy na světě, Huawei by stále měla velké tržby díky poplatkům svých konkurentů a partnerů.

Západ bude soupeřit s Čínou a případně dalšími státy o to, kdo podobu 6G ovlivní nejvíce. Nejde pouze o bezpečnost, ale také o velký byznys a geopolitický vliv. Příklad: USA díky licenčním poplatkům dodnes masivně těží z vytvoření nejznámějšího geolokačního systému GPS.