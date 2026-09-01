Česko získá přístup k jednomu z nejsilnějších AI superpočítačů v Evropě
- Česko bude mít přístup k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačů pro umělou inteligenci LUMI-AI umístěnému ve Finsku.
- Stane se tak prostřednictvím národního superpočítačového centra IT4Innovations, které funguje při Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava.
- Systém bude sloužit výzkumníkům i firmám a jeho nasazení je plánováno na druhou polovinu příštího roku, uvedla v tiskové zprávě mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková.
Ve srovnání se současným superpočítačem LUMI nabídne LUMI-AI přibližně desetinásobný výkon pro umělou inteligenci (AI) a téměř dvojnásobný výkon pro tradiční vědecké výpočty. LUMI-AI bude patřit společnému celoevropskému podniku EuroHPC, který podepsal smlouvu na jeho pořízení. Provozovat ho bude konsorcium LUMI AI Factory, jehož členem je kromě Finska, Dánska, Estonska, Norska a Polska také Česká republika.
Hodnota kontraktu zahrnujícího pořízení, instalaci a provoz systému činí 387,8 milionu eur, v přepočtu více než 9,3 miliardy korun. Česko se na jeho pořízení podílí prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částkou 7,37 milionu eur, zhruba 178 milionů korun. Dodavatelem systému je společnost Bull, na technologickém řešení se podílejí technologické firmy IBM a Nokia.
„Od loňského roku je Česká republika zapojena do LUMI AI Factory, což nám otevírá přístup i k superpočítači LUMI-AI, který bude představovat evropskou infrastrukturní špičku v oblasti umělé inteligence. Pro český výzkum, firmy, startupy i veřejné instituce to znamená možnost pracovat s výpočetními kapacitami, které umožní trénovat a provozovat nejpokročilejší modely umělé inteligence. Zároveň jde o důležitý krok k posílení evropské technologické suverenity a konkurenceschopnosti v oblasti AI," uvedl ředitel IT4Innovations Vít Vondrák.
Pokročilá výpočetní platforma
Významnou součástí nové infrastruktury bude propojení LUMI-AI s kvantovým počítačem LUMI-IQ, který dodá společnost IQM Quantum Computers. „Oba systémy budou umístěny ve stejném datovém centru a úzce integrovány. Vznikne tak pokročilá hybridní výpočetní platforma kombinující HPC (vysokovýkonné výpočetní prostředí, pozn. ČTK), umělou inteligenci a kvantové výpočty. Na vývoji tohoto hybridního výpočetního prostředí se bude aktivně podílet také výzkumný tým IT4Innovations, který přispěje svými zkušenostmi s propojováním klasických superpočítačových a kvantových technologií," uvedla Červenková.
Výzkumníci budou moci v jednom prostředí kombinovat klasické numerické simulace, strojové učení a kvantové algoritmy. „To může otevřít nové možnosti například ve vývoji léčiv a materiálů, klimatickém výzkumu nebo dalších oblastech, kde jsou současné výpočetní možnosti limitujícím faktorem," uvedla Červenková.
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oboru vysoce výkonného počítání, datových analýz, kvantového počítání a AI a jejich využití v dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborech. Od roku 2013 provozuje nejvýkonnější superpočítačové systémy v Česku.