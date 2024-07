Stát chce za miliardu koupit trojici superpočítačů na podporu AI či léčbu alzheimera

Nové stroje má v plánu provozovat národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. To aktuálně spravuje dva superpočítače, které se nejpozději do roku 2026 chystá doplnit a posléze zcela nahradit modernějšími a výkonnějšími nástupci. Z evropského operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na to půjde kolem 400 milionů korun bez započtení nákladů na provoz a energie.

O české superpočítače je nyní kvůli explozi umělé inteligence velký zájem. Nejrychlejší ostravský stroj Karolina obsahuje 576 akcelerátorů Nvidia A100 (jeden stojí zhruba půl milionu korun), které se pro zpracování AI používají. Rezervace výpočetního času ze strany uživatelů sahají až do roku 2027. „Situaci jsme trochu podcenili, akcelerátorů od Nvidie jsme měli vzít více. Ale Karolinu jsme kupovali ještě před příchodem OpenAI a ChatGPT,“ řekl e15 ředitel IT4Innovations Vít Vondrák s odkazem na vlnu, která zájem o AI spustila.

V Ostravě proto další zájemce odkazují na finský superpočítač LUMI od stejnojmenného konsorcia, jehož je Česko členem. LUMI je nejvýkonnější superstroj v Evropě a pátý na světě, obsahuje 12 tisíc akcelerátorů od AMD, přímé konkurence Nvidie. Vyšel na 240 milionů eur, asi šest miliard korun. LUMI připravuje nákup nové generace superpočítače. Jen finská vláda na něj chce uvolnit 250 milionů eur a další prostředky poskytne Evropská komise s dalšími členy konsorcia. Výsledná cena by mohla činit až 600 milionů eur, přes 15 miliard korun. Mezigenerační skok ve výkonu má být obrovský. Spuštění se očekává v roce 2027.

Česko by mohlo na tento stroj přispět, částka ještě není jasná. „Na první LUMI jsme poslali pět milionů eur. Vzhledem k velikosti nového superpočítače by to bylo málo, ideálních by bylo 10 až 15 milionů eur,“ spočítal Vondrák.

K plánovaným dvěma novým strojům v Ostravě by každopádně měl přibýt ještě jeden. Pražská organizace INDRC zaměřená na výzkum kolem neurodegenerativních nemocí připravuje projekt CLARA, který chce využít umělou inteligenci a superpočítač pro boj s nemocemi mozku, jako je alzheimer. Do projektu jsou zapojení i další členové včetně Paris Brain Institute.

Ostrava byla jako hostitel stroje, který podle informací e15 může stát až 600 milionů, vybrána mimo jiné proto, že bude jako první v Česku provozovat kvantový počítač. Jde o revoluční počítače schopné v určitých typech výpočtů mnohonásobně překonat běžné digitální stroje. Evropská komise aktuálně vyhodnocuje tendr. Kombinace AI, superpočítače a kvantového počítače by měla zásadně pomoci v simulacích toho, co se v mozku děje, a podobně.

„Jsme ve fázi příprav s Evropskou komisí. Do té doby bohužel nejsme schopni nic říct,“ vzkázala Lenka Uldrijanová, výkonná ředitelka INDRC. Smlouva s Bruselem by mohla být podepsána začátkem září. Ministerstvo školství potvrdilo, že na projekt CLARA v rámci OP JAK eviduje žádost. „To, zda a v jaké výši bude projekt skutečně podpořen, bude teprve předmětem hodnotícího procesu,“ shrnula mluvčí rezortu Tereza Fojtová.