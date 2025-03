Na první pohled to vypadá jako zkouška v hudební škole. Umělá inteligence Artie v mobilním telefonu poslouchá, jak hraje žák na piano. Když se hráč následně zeptá, jak mu ukázka šla a co by mohl zlepšit, ze sluchátka se ozve klidným hlasem podrobná kritika. Jde o produkt českého startupu ArtMaster, který nyní uzavřel další, již třetí kolo financování ve výši více než 20 milionů korun. Do projektu nově vstoupili brněnští Purple Ventures. Služba míří zejména na trhy USA a Asie.