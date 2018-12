Cesta ze Silicon Valley. V inovacích pomalu roste role Asie | E15.cz

Investoři do start-upů mění priority. Zajímají je průmysl a robotika, technologie v zemědělství, umělá inteligence i blockchain. Koncentrace nejlepších mozků v legendárním Silicon Valley, Londýně či New Yorku přetrvává, ale není už tak dominantní – probouzí se Asie.

Soudě podle růstu investic do světových start-upů, zažívá civilizace inovační boom. Podle letošní studie Global Startup Ecosystem loni investoři nalili do začínajícího byznysu 140 miliard dolarů, tedy suverénně nejvíce od krize. Světové start-upy pak během posledních dvou let vygenerovaly podle studie hodnoty za 2,3 bilionu dolarů, což je o čtvrtinu více než v letech 2014 až 2016.

„Ačkoli objem investic do start-upů obecně roste, v jejich struktuře probíhají zásadní změny. Zatímco v první vlně startupového boomu rostly živelně zejména projekty zaměřené na sociální sítě či digitální média, tok peněz do těchto odvětví už ustává,“ říká spoluautor studie Jean-Francois Gauthier. V kurzu jsou podle něho nově start-upy z oblasti finančních inovací neboli fintechu, kybernetické bezpečnosti či stále častěji skloňovaného blockchainu. Velmi sexy zní pro investory i robotika a umělá inteligence.