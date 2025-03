Bloomberg Terminal je v plánu umístit v centru Prahy do knihovny CERGE-EI a využívat ho bude moci jakýkoliv student z Česka. „Pakliže mají na ekonomicky zaměřených univerzitách vznikat kvalitní práce a výstupy, tak je potřeba mít přístup k těm nejlepším zdrojům dat,“ říká zakladatel a předseda PFI Jonáš Kotyza.

Nástroj již dříve používala Masarykova univerzita v Brně. Přestala ho však dle vedoucí katedry financí Dagmar Vágnerové Linnertové předplácet kvůli vysoké ceně licence, omezením při stahování vysokofrekvenčních dat a problémům se získáváním firemních dat o společnostech.

Bloomberg Terminal | Profimedia

PFI chce terminál zatím předplatit na dva roky, poté může být doba případně prodloužena. Jeho cena na první období je více než 60 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,5 milionu korun. PFI proto v současné době shání investory, kteří by projekt financovali.

„Oslovili jsme potenciální partnery, ale zatím jsme na začátku. Máme vybraný necelý půl milion,“ uvádí Kotyza s tím, že věří ve vybrání dostatku peněz v takovém čase, aby byl terminál na začátku akademického roku 2025/2026 již k dispozici. Projekt už podpořil například investor Guy Spier, který byl hostem loňského ročníku konference Shifts, pořádané e15.

Na Západě standardem

Zatímco v Česku by se jednalo o jediný Bloomberg Terminal na akademické půdě, studenti vysokých škol v západní Evropě či Spojených státech amerických systém využívají zcela běžně. „Na kvalitních školách mají terminálů i desítky a běžně na nich probíhá výuka. To by pro nás bylo v tuto chvíli příliš ambiciózní, nicméně to ukazuje, že v západním světě je to standardní nástroj,“ doplňuje Kotyza.

Pro tuzemské vysokoškoláky chce PFI do budoucna v souvislosti s terminálem pořádat workshopy vedené odborníky. V plánu jsou i další akce nebo soutěže, které by povědomí o systému mezi studenty zvýšily.