ChatGPT oslaví první narozeniny. Co ho čeká v dalších letech | e15.cz

Listopad bude pro nejznámější chatovací jazykový model současnosti zajímavý měsíc. Autoři ChatGPT uspořádají šestého listopadu první velkou konferenci, kde mají oznámit řadu novinek a vylepšení svého výtvoru. Následně se ChatGPT přehoupne koncem měsíce do druhého roku svého fungování. Bez ohledu na to, co firma na konferenci v San Francisku představí, má český byznys o budoucnosti ChatGPT poměrně jasno. Prvních jedenáct měsíců jeho provozu ukázalo, jak moc může inteligentní konverzační nástroj prospívat v dalších letech. Stále palčivější otázkou se ale stává ani ne tak to, co všechno ChatGPT umí, ale jestli se OpenAI vyplatí provozovat.