Americký prezident Donald Trump během svého turné na Blízkém východě uzavřel obří kontrakty na prodej čipů Spojeným arabským emirátům (SAE) i Saúdské Arábii. Dohody rozdělily Spojené státy v otázce, zda se velmoc zapíše jako strategický exportér špičkových technologií do zahraničí, nebo jako země, která se vzdala svého náskoku v AI. Šéf Bílého domu a vyslanci ze Silicon Valley totiž během třídenní cesty proměnili Perský záliv v mocného hráče na poli umělé inteligence , který může nakonec pomoci americkému nepříteli číslo jedna.

Spojené státy dodají do Emirátů stovky tisíc nejmodernějších čipů od společnosti Nvidia, řekli deníku The New York Times (NYT) tři zdroje obeznámené s průběhem jednání. V bohaté arabské zemi díky tomu vznikne jedno z největších datových center na světě. USA zahájí dodávky ještě letos, přičemž drtivá většina čipů poputuje k americkým poskytovatelům cloudových služeb a asi 100 tisíc emirátské firmě G42 zabývající se umělou inteligencí.

Datové centrum má vyrůst v Abú Dhabí. Podle Trumpovy administrativy se bude jednat o největší projekt tohoto druhu mimo Spojené státy. Serverovna bude pomáhat americkým společnostem s obsluhou zákazníků v Africe, Evropě a Asii, uvedl Bílý dům.

Nvidia dodá stovky tisíc čipů i do Saúdské Arábie

Spojené státy uzavřely dohody za několik miliard dolarů na prodej pokročilých čipů od společností Nvidia či AMD i se Saúdskou Arábií, sdělily tyto zdroje NYT. Saúdové by podle jejich odhadů mohli získat až 250 tisíc nejmodernějších čipů, díky nimž by mohli vytvořit průkopnické AI modely. Washington a Rijád navíc stále vyjednávají o ještě větší zakázce.

Dohody vyvolaly ve Washingtonu nečekané dilema. Zviditelnily totiž zásadní rozpory Trumpovy administrativy, která polovině světa hrozila celní válkou ve snaze podpořit americký průmysl a domácí výrobu. Zároveň se ale během první významné diplomatické cesty rozhodla pro vývoz nejzásadnější technologie budoucnosti do zahraničí.

Kontrakty také poukázaly na nesoulad, který panuje v Trumpových kruzích v otázkách umělé inteligence. Dohody vyjednal Trumpům “digitální car” David Sacks a jeho hlavní poradce pro AI Sriram Krishnan. Do jednání se zapojili také Sam Altman z OpenAI a Jensen Huang z Nvidie. Tato skupina věří, že rozhodnutím podpoří podnikání amerických společností zabývajících se AI a rozšíří vedoucí postavení země v oblasti umělé inteligence.

Jak se ale podrobnosti o kontraktech donesly do Washingtonu, setkaly se se skepticismem a znepokojením. Devět současných i bývalých amerických představitelů NYT sdělilo, že dohody nemusí obsahovat záruky, které by zabránily tomu, aby tato technologie přinesla prospěch Číně. Navíc podle nich hrozí, že na konci tohoto desetiletí budou největší datová centra na světě na Blízkém východě místo ve Spojených státech.

Spojené státy jsou světovým lídrem ve vývoji umělé inteligence díky americkým společnostem, které byly technologickými průkopníky v tomto odvětví. Země po celém světě se nyní předhánějí v nákupu čipů Nvidia a uzavírání dohod s americkými dodavateli. Málokteré státy po nich ale toužily víc než Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, které chtějí snížit svou závislost na ropě. Disponují obrovským množstvím peněz z ropného průmyslu, mají přístup k velkému množství energie a chtějí se transformovat v high-tech ekonomiky prostřednictvím budování špičkové infrastruktury.

Biden blokoval export čipů, Trump bariéru odstranil

Prodej čipů do zahraničí podléhá schválení americké vlády. Spojené státy totiž chtějí zabránit tomu, aby se technologie, která může sloužit k velení vojsk nebo vývoji autonomních zbraní, dostala do rukou nepřátel, jako je Čína. Právě na Peking mají obchodní vazby Emiráty i Saúdská Arábie.

Administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena proto schválila prodej jen některých čipů do Emirátů. Zdráhala se ale vyhovět všem požadavkům této země. Obávala se totiž, že SAE by nakonec mohly předstihnout Spojené státy v oblasti umělé inteligence. Zpochybňovala také, zda by měla klíčovou technologii poskytnout autoritářské vládě, která má silné vztahy s Čínou.

Abú Dhabí usilovalo o vybudování datového centra už v době, kdy Bílému domu šéfoval Biden. Jeho tým však plán odmítl s tím, že by vedl k přesunu pracovních míst v oblasti umělé inteligence do zahraničí a k outsourcingu důležité infrastruktury pro národní bezpečnost. Trump a jeho poradci se po návratu k moci ale začali obávat toho, že se jim opatrný přístup vymstí. Čínský Huawei sice zlepšuje výkon svých čipů, ale zatím žádné nevyvezl. Trumpova administrativa nicméně měla strach, že země Perského zálivu nakonec sáhnou po čínských alternativách, pokud nezískají přístup k americkým čipům. Bidenovo pravidlo proto téměř okamžitě zrušila.

„Prezident nám zadal úkol se slovy: ‚Musíme vyhrát závod v oblasti umělé inteligence. Potřebujeme, aby naši přátelé, jako je Saúdská Arábie, a další strategičtí partneři a spojenci chtěli stavět na naší technologii‘,” prohlásil Sacks v Rijádu. Spojené státy to ale nedělají jen z dobré vůle.

Součástí kontraktů je podle amerických médií i dohoda, že Emiráty a Saúdská Arábie pomohou americkým společnostem oslovit nové zákazníky v celém regionu. Údajně také poskytnou bezpečnostní záruky, které Spojeným státům umožní sledovat fyzické umístění čipů a způsob jejich využití. SAE navíc souhlasily s podmínkou recipročních investic. Každé datové centrum postavené pro americkou společnost na Blízkém východě tak bude kompenzováno finanční podporou datacentra ve Spojených státech. Oficiální podrobnosti o dohodách, ani o tom, jak se budou v průběhu času vyvíjet, ale nejsou dostupné.

USA usilují o dominanci v AI, chybí jim ale energie

Podle odborníků je cílem dohod posílení technologického vlivu USA na celosvětové úrovni a snaha přimět region k větší spolupráci s USA. „Nejde o to, že by Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty byly explicitně nuceny vybrat si stranu,“ uvedl Paul Triolo, partner v geopolitické poradenské firmě DGA-Albright Stonebridge Group. „Funguje to spíš jako nabídka, kterou nemohou odmítnout,” dodal.

Někteří experti navíc souhlasí s názorem části americké vlády, podle níž Spojené státy nemají dostatek energetických zdrojů na vybudování všech datových center, která svět potřebuje. Tato omezení ztěžují společnostem jako OpenAI uspokojit poptávku zákazníků, což vedlo například k omezení nové funkce pro vytváření animovaných obrázků.

Americké společnosti začaly už dříve uvažovat o výstavbě datových center v zahraničí. Maximální množství energie, které bude letos k dispozici, bude asi 50 megawattů, což stačí na podporu zhruba 25 tisíc nejnovějších čipů Nvidia pro umělou inteligenci, uvedl J.J. Kardwell, který šéfuje společnosti Vultr zaměřující se na poskytování cloud hostingu. Naproti tomu ropné velmoci Perského zálivu mají dostatek energie a schopnost rychle vybudovat datacentra, která by mohla podporovat až 100 tisíc čipů ročně nebo více.

Tento názor však nepřevažuje v Trumpově administrativě, která se jinak zaměřuje na program oživení energetické výroby a na návrat průmyslu do USA. Nejmenovaný představitel Trumpova týmu uvedl, že kvůli rozhodnutí bude v roce 2029 nejvýkonnější výcvikové centrum pro umělou inteligenci ve Spojených arabských emirátech, nikoli ve Spojených státech.

Dohoda století nebo strategická chyba?

V očích zastánců strategie „Amerika na prvním místě“ představuje každé datové centrum postavené v zahraničí další projekt, který nebyl realizován ve Spojených státech. To znamená méně pracovních míst pro elektrikáře, instalatéry a stavební dělníky i nižší příjmy na daních pro místní a federální správu.

Zřizování datových center v zahraničí, je „snadné východisko”, řekl seniorní poradce společnosti RAND pro technologickou analýzu Jimmy Goodrich s tím, že chápe frustrace amerických společností ze zdlouhavých povolovacích řízení i nedostatku energie. Řešení ale podle něj nespočívá v tom, že se řekne: „Kašleme na to. Pojďme na Blízký východ.“

Spojené státy stále disponují nejlepšími inženýry, společnostmi a čipy v oblasti umělé inteligence. Měly by proto hledat způsoby, jak urychlit schvalovací procesy a zlepšit energetickou síť, aby si tuto odbornost udržely, vysvětlil svůj postoj Goodrich. Zřízení některých z největších datových center na světě na Blízkém východě podle něj hrozí, že se státy Perského zálivu nebo dokonce Čína stanou konkurenty v odvětví AI. Souhlasí s ním i analytik Sam Winter-Levy z nezávislého institutu Carnegie Endowment for International Peace. Obří prodej čipů podle něj „neodpovídá ani americké AI strategii, ani jejím cílům v oblasti průmyslové politiky“. „Proč bychom měli přesouvat do zahraničí infrastrukturu, která bude klíčovým základem průmyslových technologií v příštích letech?“ prohlásil.

