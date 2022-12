Věřitelé Cineworldu uvažují kvůli bankrotu nad prodejem Cinema City | E15.cz

Poté co britský provozovatel kin Cineworld Group ve Spojených státech požádal v září o bankrotovou ochranu před věřiteli, objevily se spekulace o prodeji řetězce Cinema City. Věřitelé Cineworldu podle agentury Bloomberg zvažují prodej této východoevropské divize, která působí i v několika českých městech.

Londýnská společnost Cineworld Group v září vyhlásila v Texasu bankrot podle kapitoly 11, aby srazila své dluhy téměř o devět miliard dolarů, zhruba o 200 miliard korun. Hlavní věřitelé Cineworldu teď zvažují nejen prodej divize Cinema City, ale i Yes Planet a Rav-Chen působící v Izraeli. S informací přišli podle Bloombergu lidé, kteří jsou blízce obeznámeni se situací v Cineworldu, ale nechtěli být jmenováni. Upozornili rovněž, že zatím není jisté, zda se prodej uskuteční. Věřitelé by podle agentury mohli požadovat až jednu miliardu dolarů.

Marketingová manažerka Cinema City v Česku a na Slovensku Lenka Tichá však zprávy o prodeji kin popírá. „Provoz multiplexů Cinema City pokračuje stejně jako dosud. Veškeré záležitosti vztahující se k oznámení, které se nedávno objevilo v médiích, se týkají pouze interních finančních záležitostí společnosti Cineworld Group a nebudou mít na provoz našich multiplexů či návštěvnost vliv,“ uvedla Tichá.

Společnost Cineworld chce podle ní spolupracovat s klíčovými zainteresovanými stranami na vypracování reorganizačního plánu podle kapitoly 11, jehož cílem je maximalizovat hodnotu ve prospěch návštěvníků kin a dalších zainteresovaných stran. „Společnost Cineworld nezahájila a ani nehodlá zahájit individuální dražbu žádného ze svých podniků v USA, Velké Británii nebo v zahraničí,“ upřesnila Tichá.

Zakladatel webu Filmtoro Tomáš Vyskočil však upozorňuje, že pokud by k prodeji mělo dojít, nebude se to týkat jen Česka, ale i některých dalších států v regionu střední a východní Evropy. „Spekulace o prodeji sítě Cinema City se ke mně také dostaly, zatím se však na tuzemském trhu neobjevili velcí hráči, kteří by o případnou koupi projevili zájem,“ uvedl Vyskočil.

Upozornil též, že pandemie a následné záležitosti přinejmenším v Americe značně postihly celý průmysl kinematografie. „Návštěvnost kin je stále přibližně o 30 až 40 procent pod úrovní roku 2019 a je otázkou, zda se lidé do kin postupně vrátí, či nikoli,“ zmínil Vyskočil.

Cinema City v České republice provozuje dvanáct multiplexů a jeden megaplex v sedmi městech, a to v Praze, Brně, Liberci, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a v Ostravě.