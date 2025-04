Čínská firma představila nový model pro AI videa. Nic realističtějšího jste dosud neviděli

Čínská Kuaishou není žádnou neznámou firmou ani AI start-upem. Od roku 2011 po celém světě umožňuje zaznamenávat a sdílet životní příběhy a postupně se stala základem pro moderní platformy sociálních médií. Před třemi lety, kdy do firmy minoritně vstoupila státem vlastněná mediální společnost Beijing Radio and Television Station, se stala například strategickým partnerem pro zimní olympijské hry v Pekingu 2022, díky čemuž pro sportovní událost získala oficiální vysílací práva.

Do segmentu tvorby AI videí Kuaishou vstoupila teprve loni, a přesto se u odborné veřejnosti její platforma těší velké oblibě. Nyní své schopnosti zpřístupnit uživatelům technologicky nejpropracovanější řešení potvrdila znovu.

„Jde o nejsilnější veřejně dostupný model pro tvorbu videa na světě,“ prohlásil na akci v Pekingu při uvedení Kling AI 2.0 viceprezident Gai Kun, podle něhož už Kling využívá 22 milionů lidí po celém světě, kteří vytvořili více než 168 milionů videoklipů a 344 milionů obrázků.

Novější model přináší pokrok v přesnosti plnění zadání i kvalitě obrazu, což obecně vede k mnohem realističtějšímu a estetičtějšímu dojmu z výsledných klipů.

Kuaishou, hlavní domácí konkurent ByteDance v segmentu krátkých videí, přichází s novou generací jen několik měsíců poté, co koncem loňska uvedla předchozí verzi Kling.

Podle dat společnosti Artificial Analysis, která testuje AI modely, drží předchozí generace Klingu nyní první místo ve světovém žebříčku image‑to‑video (video vytvořené ze zadaného obrázku, pozn. red.) a druhé místo v kategorii text‑to‑video (video vytvořené ze zadaného textu, pozn. red.), hned za modelem Google Veo 2.

První verzi Kling AI uvedla Kuaishou v polovině roku 2024 a stala se tak jednou z prvních čínských firem, které nabídly alternativu k modelu Sora, který americká OpenAI představila v únoru 2024. Od té doby se do segmentu vrhly desítky technologických gigantů a start‑upů, což podle Gaie rozpoutalo „závod o přežití“. Kromě domácí společnosti ByteDance a Alibaby se do boje pustil i technologický kolos Tencent Holdings a specializované start‑upy Zhipu AI a Shengshu Tech.

Zatímco většina čínských chatbotů je k dispozici zdarma, tvorba videí, která je náročnější na výpočetní výkon, se obvykle nabízí v takzvaném freemium modelu, což znamená, že za pokročilejší funkce si uživatelé musejí připlatit.

