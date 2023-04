Umělá inteligence mění svět programátorů nejvíce za čtyřicet let | e15.cz

Umělá inteligence se vkrádá do světa programátorů.

Michal Pěchouček, jeden z největších tuzemských expertů na umělou inteligenci, nedávno uvedl, že programování může být časem plně automatizované. „Před pěti lety jsme chtěli na katedře počítačů vytvořit rekvalifikační kurzy, aby se ženy na mateřské učily programovat, jenže z etického důvodu jsme to neudělali. Obávali jsme se, že když do toho nastoupí umělá inteligence, tak ty ženy v podstatě naženeme do slepé uličky,“ sdělil Hospodářským novinám.

Už nyní probíhá proměna oboru. „Dochází k bezprecedentnímu zjednodušení vývojářské práce, které jsme za posledních čtyřicet let nezažili,“ myslí si Tomáš Vocetka, technologický šéf firmy Omio, která poskytuje srovnávání dopravních spojení na celém světě.

Oslovení odborníci se shodují, že umělá inteligence odbourá hlavně rutinní stránku práce, tedy obdobu programátorské dělničiny. „Smutnou pravdou je, že velká část práce programátora spočívá v psaní úplně rutinního kódu, banální transformaci dat a v jednoduchých unit testech,“ říká technický ředitel srovnávače nábytku Biano Ondřej Nešpor.

„Například v oblasti logování a monitoringu incidentů mohou algoritmy strojového učení automaticky analyzovat logy, identifikovat vzory a detekovat anomálie, což usnadní a zrychlí identifikaci problémů a jejich řešení,“ popisuje zakladatel startupu Better Stack Juraj Masár. Podle Filipa Mikshika, zakladatele pracovního portálu StartUp Jobs, povede změna k tomu, že se programátoři budou moci soustředit na věci, které mají skutečnou přidanou hodnotu.

V podstatě tak nejde o nic jiného než o dokonalou verzi dělby práce, která je podle otce moderní ekonomické vědy Adama Smithe základem prosperity a produktivního výrobního procesu. Karlu Marxovi se naopak tento postup nelíbil a považoval výsledky takové práce za „odcizené“. Těžko říct, co by si myslel o situaci, kdy část práce provedou stroje bez lidského přičinění.

Vize Pěchoučka o plně automatizované programátorské práci je však zřejmě relativně vzdálená. „AI není ještě natolik zdokonalená, aby na pracovní pozici úplně nahradila člověka. V této fázi vývoje bych ji spíše přirovnal k robotickému vysavači, který se často někde zasekne,“ nastiňuje Dominik Hádl z digitální konzultační společnosti Monstarlab. „Dokáže spolehlivě psát právě ten rutinní kód aniž by se unavila, ztratila pozornost nebo si stěžovala, že ji to nebaví. Nicméně čím složitější kód chcete, tím méně efektivní AI je a tím víc chyb obsahuje,“ souhlasí Nešpor.

Současné nástroje na bázi AI, jako jsou ChatGPT nebo Copilot služby Github, ukazují, kam by spolupráce člověka a počítače v případě programování mohla směřovat. „Je pravděpodobné, že se obecně změní forma komunikace vývojáře s počítačem. V dnešní době totiž komunikují pomocí programovacího jazyka. V budoucnu však může programátor komunikovat s počítačem stejně jako s lidskou bytostí,“ předpovídá konzultant Milan Kubálek z IT poradenské společnosti Trask.

Z toho vyplývá otázka, co se stane s celým oborem, když se strhnou vstupní bariéry ve formě hlubokého pochopení oboru. Objeví se na trhu nepřeberné množství zbytečných programů? Budou se funkce programu přizpůsobovat zákazníkům? Jak se změní výuka IT? Stále existují spousty otázek, na které získáme odpovědi až postupem času.