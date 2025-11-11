Předplatné

Aktualizováno: Policie při razii na ŘSD zadržela 11 lidí. Problémem jsou zakázky na údržbu

Policejní dodávka před sídlem Ředitelství silnic a dálnic.

Policejní dodávka před sídlem Ředitelství silnic a dálnic. Zdroj: Profimedia

ČTK
Diskuze (0)

Při úterní razii v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v pobočce v Hradci Králové zadržela policie 11 lidí, informuje Deník N. Podle jeho informací kriminalisté zadržené podezírají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a to v organizované skupině. Mluvčí ŘSD řekl, že si policisté vyžádali dokumenty k zakázkám malého rozsahu na údržbu. 

„ŘSD dnes od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace,“ uvedl Rýdl. ŘSD je státní příspěvková organizace, která spravuje, udržuje a rozvíjí asi 1500 kilometrů dálnic a 6000 kilometrů silnic I. třídy v České republice.

„V souvislosti s prověřováním veřejných zakázek provádí NCOZ na různých místech České republiky úkony trestního řízení (zejména v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze). Ke konkrétním místům se vyjadřovat nemůžeme. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nelze poskytnout,“ uvedla policie na síti X.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích,“ potvrdil zásah mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

ŘSD také plánuje nové dopravní stavby a provádí opravy či modernizace stávajících komunikací. Kromě výstavby se věnuje také správě mostů, tunelů a dálničních odpočívadel. Letos pracuje s rekordním rozpočtem 80,6 miliardy korun, z toho 21 miliard vyčlenilo na opravy. Generálním ředitelem je od roku 2019 Radek Mátl.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů