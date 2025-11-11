Aktualizováno: Policie při razii na ŘSD zadržela 11 lidí. Problémem jsou zakázky na údržbu
Při úterní razii v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v pobočce v Hradci Králové zadržela policie 11 lidí, informuje Deník N. Podle jeho informací kriminalisté zadržené podezírají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a to v organizované skupině. Mluvčí ŘSD řekl, že si policisté vyžádali dokumenty k zakázkám malého rozsahu na údržbu.
„ŘSD dnes od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace,“ uvedl Rýdl. ŘSD je státní příspěvková organizace, která spravuje, udržuje a rozvíjí asi 1500 kilometrů dálnic a 6000 kilometrů silnic I. třídy v České republice.
„V souvislosti s prověřováním veřejných zakázek provádí NCOZ na různých místech České republiky úkony trestního řízení (zejména v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze). Ke konkrétním místům se vyjadřovat nemůžeme. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nelze poskytnout,“ uvedla policie na síti X.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích,“ potvrdil zásah mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
ŘSD také plánuje nové dopravní stavby a provádí opravy či modernizace stávajících komunikací. Kromě výstavby se věnuje také správě mostů, tunelů a dálničních odpočívadel. Letos pracuje s rekordním rozpočtem 80,6 miliardy korun, z toho 21 miliard vyčlenilo na opravy. Generálním ředitelem je od roku 2019 Radek Mátl.