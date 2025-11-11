ČEZ plánuje proinvestovat do pěti let 426 miliard. Na poslední windfall tax odvede až 34 miliard
Energetická společnost ČEZ plánuje v následujících pěti letech proinvestovat přes 426 miliard korun. Mají putovat do rozvoje nových i současných zdrojů, hlavně pak ale na vylepšení distribučních sítí. Miliardy plánuje směřovat do modernizace jaderných bloků, jejichž životnost chce prodloužit o desítky let. Letos se také naposledy platí windfall tax. Firma předpokládá, že na ní odvede až 34 miliard korun.
„Je to relativně hodně. V nejbližších letech to dosahuje skoro 100 miliard korun ročně,“ uvedl k investicím člen představenstva a finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Připomněl, že v minulosti firmě stačilo na investice kolem 30 miliard korun za rok. „Takže nás čeká opravdu velké budovatelské úsilí,“ podotkl. „Půjde o investice do několika typů zdrojů,“ dodal.
Zřejmě největší položkou z plánovaných investic bude rozvoj distribuční soustavy, kterou je nutné připravit na nové zdroje a předpokládané vyšší zatížení. Na ten má firma do roku 2030 podle současných plánů vyčleněno přes 143 miliard korun. V příštím roce by mělo jít o 23,4 miliardy korun, což je o 1,1 miliardy více než letos.
Investice v řádu miliard korun ročně firma plánuje také do modernizace současných jaderných bloků a jejich zařízení. Cílem je podle Nováka prodloužit životnost bloků, která se zejména v Dukovanech blíží ke svému původně plánovanému konci, o desítky let. „Půjde také o velké investice, které se ale samozřejmě pak násobně vyplatí. Je to asi nejlepší investice, kterou můžeme udělat,“ dodal.
Mezi dalšími velkými projekty zmínil například přestavbu všech uhelných tepláren na plynové, další rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo přípravu odstavování uhelných elektráren a uzavírek uhelných zdrojů. Firma se chce zaměřit také na další posílení svých ESCO firem (společnosti poskytující moderní energetické služby), ať už v Česku nebo na další růst podnikání v Německu, Itálii nebo v zemích Beneluxu.
ČEZ je největší energetická firma v Česku, jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Společnost za tři čtvrtletí letošního roku vydělala 21,5 miliardy Kč, její čistý zisk tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Provozní zisk (EBITDA) naopak oproti loňsku stoupl o téměř tři procenta na 103,2 miliardy Kč.