Strnadova CSG by mohla na burzu už v únoru. Cílem je Amsterdam a nejspíš i Praha
Český zbrojařský kolos Czechoslovak Group (CSG) akceleruje přípravy na primární úpis akcií (IPO), který by se měl uskutečnit mezi únorem a březnem příštího roku. Píše o tom italský server Milano Finanza, podle něhož transakci povedou tři globální finanční giganti – italská banka Unicredit a dvě americké investiční banky, JP Morgan a Jefferies. Investoři budou moci akcie koupit nejspíš i na pražském parketu.
O tom, že CSG podnikatele Michala Strnada preferuje nizozemskou burzu, už se sice psalo, plánovaný harmonogram úpisu však dosud zůstal zahalený. Podle italských zdrojů se navíc zvýšila pravděpodobnost, že dojde k duálnímu úpisu a s akciemi bude možné obchodovat i na pražské burze.
„Očekává se, že IPO ocení zbrojařskou skupinu na 20 až 30 miliard eur, přičemž skupina CSG by z prodeje akcií mohla získat přibližně tři miliardy eur. Tím by se emise zařadila mezi největší evropské veřejné nabídky posledních let,“ píše server.
