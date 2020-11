Disney vytvořila robota s dokonalým výrazem. Působí ale strašidelně | E15.cz

Stroj vyvinuli inženýři z výzkumné divize Disney spolu s vědci z University of Illinois a California Institute of Technology. Vychází z psychologie - lidé, kteří s námi mají vyšší míru očního kontaktu, nám připadají sympatičtější, chytřejší a důvěryhodnější.

Disney již roboty podobné člověku využívá ve svých zábavních parcích. Za zmínku stojí atrakce Cesta řekou Na’vi. Ta odkazuje na film Avatar a návštěvníci zde potkají takzvanou animatronickou postavu, tedy předem naprogramovaného robota, který jako loutka opakuje naučené pohyby. Ty jsou však vcelku realistické. Nově by tak pro zákazníky mohla být interakce s nimi zase o něco příjemnější a „lidštější“.

Animatronická postava v Disneylandu na motivy filmu Avatar.Autor: Disney

Disney letos dosáhl provozní ztráty dvě miliardy dolarů, přitom loni byl za stejné období v zisku přes 1,7 miliardy dolarů. Tržby z parků v důsledku pandemie koronaviru klesly o 85 procent. Firma to vnímá a chce se do budoucna více zaměřit na online segment a streamování přes internet. Robotika může být rovněž jednou z možné diverzifikace aktivit firmy.

Nejblíže představení robota od společnosti Disney by mohla být robotka Sophia z dílny Hanson Robotics. Ta v minulosti vystoupila na řadě konferencí, kdy s ní dělali moderátoři i novináři běžný rozhovor. I Sophia se snaž co nejvíce přiblížit projevům lidského chování. A vcelku jí to jde.

Nová simulace očního kontaktu od Disney má ale oproti Sophii ještě vyšší realističnost a reaktivnost na okolí. V simulaci robotů takřka identických s lidmi dospěla poměrně daleko také společnost Soul Machines z Nového Zélandu, zatím však pouze na digitálních platformách.