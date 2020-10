Disney mění strategii, prioritou je pro něj online | E15.cz

Koronavirus negativně zasáhl zábavní divizi firmy, kdy musely být známé Disneylandy uzavřeny. Stejně tak i kinosály, kde firma plánovala několik premiér, které musely být odloženy. Těsně před publikací byl například marvelovský snímek Black Widow či Soul z dílny animátorské společnosti Pixar patřící rovněž do skupiny Disney.

„Neřekl bych, že je to reakce na covid, ale že covid akceleroval tempo, jímž jsme tu změnu uskutečnili. Stalo by se to ale tak či tak,“ uvedl pro portál CNBC šéf firmy Bob Chapek. „Posouváme se dost silně směrem ke streamování,“ dodal. Dá se podle něj rovněž očekávat další propouštění. Nemá však být tak rozsáhlé, jako to, které se minulý měsíc dotklo divize parků. Firma tehdy propustila 28 tisíc pracovníků v důsledku uzavření svých kalifornských Disneylandů.

Na skupinu mediálně-zábavní distribuce bude dohlížet Kareem Daniel, který již dříve vedl divizi spotřebních produktů, her a vydavatelství. Daniel bude mít na starosti distribuci a monetizaci veškerého obsahu.

K sprnu tohoto roku měla společnost Disney u svých streamovacích služeb 100 milionů platících zákazníků, z čehož více než polovina pochází z platformy Disney+. Další nárůst pak lze ještě očekávat, zejména ve spojení s blížícím se datem zahájení nové řady velmi úspěšného seriálu ze světa Star Wars, The Mandalorian.

Kromě služeb Disney+ a Hulu pod skupinu patří také studia Walt Disney, zmíněný Marvel a Pixar či Lucasfilm a 20th Century nebo National Geographic.

„Spotřebitelé nás povedou,“ poznamenal k nové strategii Chapek. „Teď volí svými peněženkami, a to velmi silně směrem k Disney+. Chceme se ujistit, že jdeme cestou, jakou chtějí naši zákazníci,“ poznamenal muž, který je v čele jedné z nejmocnějších mediálních firem světa od letošního února. Jeho jedinou agendou po vystřídání legendárního manažera Boba Igera tak byl prakticky výhradně covid a reakce na něj.

„Pokud se firmě Disney podaří dostát avizovaným plánům, zrychlí se její transformace směrem k moderní digitální společnosti, a to se investorům musí líbit,“ uvedl v dopisu klientům Benjamin Swinburne z banky Morgan Stanley. Podobně se v posledních hodinách vyjadřoval téměř celý Wall Street.