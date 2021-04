Do deseti let ovládnou sítě 5G trh. Realme se chce stát jejich průkopníkem | E15.cz

ZDROJ: ASCENSION INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

V které části trhu (low-, middle-, high-end) se realme nachází?

To, že dodáváme naše výrobky za velmi konkurenceschopné ceny, neznamená, že nemíříme vysoko. Máme nejmodernější technologii, která v mnoha ohledech patří k tomu nejlepšímu, co trh nabízí. Některé věci v našich smartphonech máme jako jediní na světě. Pokud to shrnu, tak naše technologie je rozhodně na špičkové úrovni, i když cena tomu plně neodpovídá. Třeba nově uvedený realme 8 Pro jako první mobil na světě umí časosběrná videa hvězdné oblohy.

Jak se vám podařilo udržet prodej ve dvojciferných číslech? Co za tím stojí?

Strategií naší společnosti je vyrábět produkty, které posunují svoji klategorii pořád kupředu a s designem, který určuje trendy. Pokračujeme v inovacích vzhledu, konfigurace a výkonu a marketingové aktivity okmažitě přizpůsobujeme aktuálním trendům. Velmi přesně lokalizujeme cílové uživatele na globálním trhu a zároveň provádíme precizní přizpůsobování místním podmínkám. Snažíme se také zkracovat distribuční kanály s cílem efektivně a rychle vyhovět místním potřebám trhu. Včas jsme také začali plánovat adptaci na 5G sítě. Nyní pro ně nabízíme telefon realme 75G a další budou brzy následovat. Mimochodem, realme 7 5G zaznamenalo vůbec nejúspěšnější první prodejní den loňského roku na Alze.

Jaké jsou vaše cíle v Čechách a v regionu střední a východní Evropy? Jakého podílu na trhu chcete dosáhnout? Kdo jsou vaši hlavní zákazníci v tomto regionu?

V České republice a v celém regionu střední a východní Evropy se chceme stát jednou ze tří nejprodávanějších značek a být lídrem v oblasti 5G. Kromě inovativních smartphonů připravuje realme také novinky v oblasti chytrých hodinek, sluchátek a produktů pro inteligentní domácnost. Naše hlavní cílová skupina je celosvětově stejná - spotřebitelé ve věku 18–25 let.

Plánujete tedy u nás prodávat I jiné produkty než mobilní telefony?

Ano. Některé výrobky jsem již zmínil ve své předchozí odpovědi, ale to rozhodně není vše. Jen pro lepší představu - v roce 2020 jsme uvedli na trh 27 produktů využívajících AioT. Zájem byl obrovský. Například chytré televize byly v Indii vyprodány za 10 minut. Na tomto obrovském trhu jsme se také během půl roku stali jedničkou na trhu bezdrátových sluchátek. Další výrobky z kategorie AioT uvedem na trh letos, určitě se máte na co těšit.

Jak budou vypadat mobilní telefony za deset let? Odvážili byste se hádat, kam nás pokrok zavede?

To je samozřejmě v tak rychle se rozvíjejícím odvětví velmi obtížné odhadnout. Umělá inteligence bude určitě masivně využívána a smartphony budou pro ni důležitými řídicími jednotkami v každé domácnosti. Předpokládám také, že stále populárnější 5G sítě budou prakticky jedinou platformou. Možnosti streamování nebo rychlost dat jsou například ve srovnání s technologií LTE opravdu neporovnatelné. I když je možné, že paralelně ve zkušebním provozu bude i nějaká další vyspělá technologie. Každopádně chceme být u toho a dotáhnout náš plán, abychom se z popularizátora 5G stali jeho průkopníkem!