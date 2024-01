EU chce vyvážit regulaci AI založením „továren na umělou inteligenci“

Návrhy regulace technologie, jejíž potenciální vliv na společnost někteří lidé z oboru připodobňují k významu parního stroje, po celou dobu legislativního procesu razantně kritizovala byznysová sféra. „Byly kolem toho velké tlaky, myslím, že to byl jeden z nejvíce lobbovaných zákonů. Jsou v tom miliardové zájmy, vstupují do toho dva koncepty z vědecké scény, tedy nechat to na volném vývoji versus zarazit to v zárodku a stanovit tvrdá pravidla,“ uvedla v prosinci pro e15 eurokomisařka Věra Jourová.

