EU představila plán, jak zakročit proti Googlu a spol. | E15.cz

Celé roky se mluví o tom, že se na velké technologické firmy musejí vztahovat mnohem přísnější pravidla. Nyní se to patrně stane, Evropská rada a Evropský parlament se shodly na finální podobně Digital Market Act (Zákon o digitálním trhu), který pravděpodobně výrazně překreslí digitální svět. Vydělat na tom mohou i české společnosti Seznam a Heureka, které se roky soudí s Googlem o stamiliony až miliardy korun.

Nová legislativa se bude vztahovat na firmy, jejichž tržní kapitalizace přesahuje 75 miliard eur, zhruba 1850 miliard korun, a mají alespoň 45 tisíc uživatelů. Mezi zasaženými společnostmi tak pravděpodobně budou obvyklí podezřelí, jako jsou Amazon, Facebook či Google, ale i méně očekávané společnosti Booking a Alibaba. Konkrétní výčet jejich jmen bude stanoven až v prvních letech po schválení legislativního balíčku.

Na firmy, které se do kritérií vejdou, čeká několik novinek. Nově budou muset umožnit uživatelům přístup k jejich osobním datům a větší kontrole bude podrobena výkonnost internetové reklamy. V minulosti se totiž množily stížnosti například na inzerci na Facebooku, která možná není tak efektivní, jak společnost Marka Zuckerberga tvrdí. Dotkne se to ovšem i dalších gigantů, zejména Googlu, jehož existence na příjmech z inzerce závisí, ale také Amazonu, který z reklamy generuje příjmy desítek miliard dolarů.

Další změnou bude zákaz upřednostňování vlastních produktů před cizími. To je klíčová pasáž pro českou Heureku, která se roky soudí s Googlem. Jádrem jejich sporu je fakt, že Google ve výsledcích svého vyhledávače upřednostňuje svůj srovnávač cen před tím od Heureky. Podle šéfa české společnosti Tomáše Bravermana se kvůli tomu k lidem dostávají horší výsledky.

„Google škodí evropskému digitálnímu byznysu, postupně se snaží zabíjet byznys našeho typu: vyhledávače, srovnávače a agregátory,“ řekl Braverman na podzim v rozhovoru pro deník E15.

Podobná změna se týká také možnosti uživatelů svobodně si vybrat aplikace na mobilech (a dalších zařízeních), které chtějí používat, a které naopak odinstalovat. Tato změna se týká Seznamu miliardáře Iva Lukačeviče. Česká firma se s Googlem soudí, zda je možné, aby telefony s operačním systémem Android měly jako první volbu pro vyhledávače předinstalovaný Chrome od stejné společnosti. Škoda, kterou Seznam podle svého vyjádření utrpěl, činí devět miliard korun.

Zřejmě nejvýraznější změnou ovšem bude „interoperabilita komunikačních platforem“. V překladu z bruselské úředničtiny to znamená, že například z Messengeru od Facebooku bude možné poslat zprávu člověku, který používá třeba aplikaci Signal.

To by skutečně mohlo změnit hru, neboť dosud bylo zvykem, že velké platformy kopírovaly funkce menších konkurentů, kteří přišli na trh s inovativní novinkou. Takový přístup pak brzdil růst menších hráčů, jelikož uživatelé neměli důvod k nim od zavedených značek přecházet. Ostatně samotné skupování menších hráčů bude podle nových pravidel také pod větším drobnohledem.

Změn je tak více než dost, zbývá je jen schválit a pak i vymáhat. I to bude pro překreslení technologického trhu klíčové, a to možná pro celý svět, protože směr, kterým se legislativa v EU vyvíjí, později přebírají i další státy, což dokazuje třeba GDPR. Evropské instituce tak budou mít další šanci ukázat, že se postupně probouzejí z éry ospalého byrokratismu a směřují k akceschopné instituci, která si dokáže osedlat nejmocnější korporace moderní éry.

Výběr z internetu 🌍

Metaverzum veterán. Existuje jen málo lidí, kteří se konceptu metaverza pracovně věnují téměř dvě dekády – jedním z nich je Wagnes James Au, která už od počátku tisíciletí píše o dění na platformě Second Life. V konverzaci s Charliem Warzelem řeší všemožné aspekty virtuální světů od sexuálního obtěžování až po vyšetřování džihádistů v Second Life americkou CIA. Amerického novináře mimo jiné překvapuje, jak společnost Meta, která si vytyčila vytvoření metaverza jako prioritu, nepochopila celý koncept, nedokázala se poučit z téměř dvaceti let reálných zkušeností a opakuje chyby.

Výsledky Spotify. Švédská hudební platforma za loňský rok vyplatila hudebníkům, tedy spíše nahrávacím studiím, sedm miliard dolarů. Podle Spotify je toto číslo důkazem, že hudební průmysl je v mnohem lepší formě než v posledních letech. Platforma také uvedla, že poprvé počet umělců, kteří si díky Spotify přišli na jeden milion dolarů, přesáhl tisícovku. Další statistika uvádí, že přes padesát tisíc muzikantů si díky Spotify vydělalo deset tisíc dolarů. Nutno ovšem dodat, že na celé platformě působí kolem osmi milionů hudebníků.

Rusům zbyl jen Telegram a WhatsApp. Měsíc po začátku invaze na Ukrajinu mohou Rusové používat ke komunikaci už jen Telegram a WhatsApp. Obě platformy se zatím postihu vyhýbají a vypadá to, že to tak ještě chvíli zůstane. Kreml je nepovažuje za riziko, jelikož nemají povahu masového média na rozdíl třeba od Twitteru nebo Facebooku. Existence Telegramu navíc ruskému režimu vyhovuje, neboť kvůli nulovému moderování obsahu funguje i jako semeniště dezinformací.

Záznam E-commerce Summitu. Minulý týden pod záštitou deníku E15 proběhl E-commerce Summit, kde se sešli nejdůležitější hráči českého online obchodu. Na webu je k dispozici záznam všech vystoupení, za zhlédnutí stojí například debata o budoucnosti online tržišť (čas 2:52:00) či diskuze investorů (4:16:00), ale i spousta dalších vystoupení.