Křetínský kupuje za stamiliony český startup Divr Labs | E15.cz

Daniel Křetínský je známý jako podnikatel, který své peníze vkládá do tradičních odvětví, zejména do energetiky. Se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem se teď pouštějí do neznámých vod, když za stovky milionů kupují více než šedesátiprocentní podíl ve startupu Divr Labs, který vyvíjí obsah pro virtuální realitu.

Divr Labs původně vyvíjely hry ve virtuální realitě pro počítače, poté ale přesunuly pozornost k veřejným hernám, pro něž startup zároveň vytváří obsah. Příkladem je zážitková hra 3D Golem ve virtuální realitě, která funguje v pražském hračkářství Hamleys.

Divr Labs provozují i další pobočky a vytvořily i jiné hry jako například Dinosaury či Arachnoid. Jednu z provozoven mají v Dubaji. Křetínského investici použije český startup na expanzi do dalších zemí, v blízké době otevře provozovny v Londýně a ve Stockholmu.

„Virtuální realitu spolu s e-sportem, ve kterém jsme již investičně přítomni, zařazujeme mezi nejperspektivnější trendy v oblasti gamingu,“ vysvětluje důvod vstupu do Divr Labs Miroslav Bodnár z EC Invesments. Křetínský a Tkáč prostřednictvím této společnosti investovali například do Heureky, Košíku.cz nebo do Fast Group.

Jak Bodnár naznačuje, není to první investice obou miliardářů do herního průmyslu, přede dvěma lety totiž koupili polovinu agentury Grunex, která se zaměřuje na PR a marketing e-sportu.

Směr: zahraničí

Divr Labs jednotlivé pobočky provozují, takže expanze je nákladná a potřebovaly silného investora. Potřebu finančních prostředků pro další rozvoj zmiňují prakticky všichni zainteresovaní – šéf startupu Lukáš Marek, odcházející investor Adam Paclt i zůstávající podílník Jan Galgonek.

„Ačkoliv v Divr Labs vznikaly poslední roky produkty špičkové kvality, stáli jsme ve stínu světové scény,“ říká Galgonek. „Když se do Divr Labs správně nalejou finanční prostředky a udrží se směřování, tak to udělá megadíru do světa,“ navazuje Adam Paclt. „Kapitálově-ideové zázemí, které ECI v pozici vedoucího investora do našeho příběhu přináší, je pro tuto misi velmi cenná, ne-li nezbytná výbava, má-li to být mise globálního rozměru,“ doplňuje Lukáš Marek, který startup řídí.

Na pobočky, jež Divr Labs otevřely v hlavních městech Velké Británie a Švédska, by měly navázat provozovny v dalších metropolích, do kterých se český startup dostane díky partnerství se sítí obchodních center Westfield. Ta provozuje obchodní centrum v pražském Chodově, kde se zároveň nachází jedna ze současných poboček Divr Labs.

Budoucnost VR

Adam Paclt, jeden z dosavadních investorů, i po odchodu z Divr Labs českému startupu věří. „Pokud se podaří postavit zastoupení ve světě, což je v plánu, tak to může mít obří úspěch,“ řekl deníku E15 Paclt, podle něhož je současné využití technologií pro virtuální realitu teprve na začátku. „Kvůli streamovacím platformám budou muset kina zaujmout jiným obsahem. Myslím, že interaktivní VR obsah je jednoznačně budoucnost,“ zmiňuje jeden z oborů, kam by se VR technologie mohly v dalších letech posunout.

Podobným směrem uvažuje současné vedení Divr Labs, které se chce vrátit ke kořenům, tedy hrám ve virtuálním prostředí pro počítače. Jeden herní titul už vyvinuly; byl to první produkt Divr Labs a nesl jméno Blue Effect. Podle tvůrců to byla vůbec první hra pro virtuální realitu, která vznikla v Česku.

„Segment LBVR (location-based VR, tedy virtuální realita spojená s konkrétním místem, pozn. red.) je pro nás zatím stále prioritou, naše strategie vývoje nového obsahu ale již nyní určuje budoucí záměr vstoupit i do segmentu domácího VR. A to jakmile tento trh dosáhne odpovídajícího objemu,“ plánuje Lukáš Marek, šéf startupu.

Sám Marek věří, že navzdory tomu, že rozvoj VR technologií je pomalejší, než se očekávalo, bude virtuální realita zásadní součásti budoucnosti. „Byla to kombinace cenové nedostupnosti VR technologie pro masy a málo obsahu, tzn. důvodů, proč si ji pořizovat,“ vysvětluje zpomalení Marek. „První bariéru se už významně podařilo odbourat. Ale ta druhá je běh na delší trať, přeci jen VR headset tady a teď reálně využijete pouze k zábavě narozdíl od mobilu nebo PC,“ doplňuje.

Zakladatelem startupu byli v roce 2016 Ondřej Bach a investor Jan Galgonek, postupem času do něj investoval Reflex Capital Ondřeje Fryce, fond Nextech Ventures a podnikatelé Adam Paclt (IceWarp) a Jaroslav Javornický (Spaceknow). Fryc, Paclt a Javornický nyní z Divr Labs zcela odcházejí, ale neupřesnili, kolik za své podíly získali.

Divr Labs nyní patří ze dvou třetin Křetínskému s Tkáčem, více než dvacet procent drží Galgonek a kolem deseti procent si ponechal fond Nextech Ventures. Zbytkové podíly náleží lidem z vedení společnosti.

V posledních letech vzniklo v Česku několik startupů, které se zaměřují na virtuální realitu a kterým se rovněž povedlo proniknout na globální trh. Příkladem může být vývojářské studio Beat Games, které koupil Facebook, nebo výrobci brýlí pro virtuální realitu VRgineers.

Poznámka redakce: Daniel Křetínský a Patrik Tkáč jsou spolumajiteli společnosti Czech News Center, která vydává deník E15.