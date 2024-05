Reklama se snaží ukázat, co všechno nový tablet umožňuje, například sledování televize, poslech hudby a hraní videoher, a zároveň poukazuje na to, že nový přístroj je mimořádně tenký. Využívá k tomu již téměř deset let známý motiv videa, ve kterém jsou drceny hudební nástroje. Šéf Applu Tim Cook pak ve svém příspěvku na síti X vyzval lidi, aby si představili, co všechno se na novém zařízení dá vytvořit.

Zdá se však, že v tomto případě se technologickému gigantu podařilo zkazit si vlastní pověst. Řada kritiků tvrdí, že reklama ve skutečnosti ukazuje, jak technologie potlačují kreativitu, než aby ji podporovaly. Kritika je obzvláště ostrá, protože v mnoha kreativních odvětvích panují obavy, že umělá inteligence (AI) vezme lidem práci.

Herec Hugh Grant označil reklamu za „destrukci lidských zkušeností s laskavým svolením Silicon Valley“. Herečka a filmařka Justine Batemanová, která je hlasitou kritičkou využívání AI ve filmovém průmyslu, uvedla, že „Apple drtí umění“. Textař Crispin Hunt označil ničení hudebních nástrojů za „akt připomínající pálení knih“.

Negativní jsou i komentáře na síti X pod příspěvkem Cooka. Jeden příspěvek reklamu označil za „extrémně nechutnou“, další uživatel sítě se vyjádřil, že se nyní stydí kupovat produkty Applu. Zdá se, že mezi kritiky je také řada lidí z Japonska, podle kterých reklamě chybí respekt.

„Akt ničení nástrojů je pro nás Japonce arogantní a urážlivý,“ vysvětlil jeden člověk. Další uvedl, že hudebníci si svých nástrojů váží více, než života.

Video také vyvolalo srovnání s jednou z nejslavnějších reklam Applu, která se vysílala v roce 1984. Reklama v narážce na rok svého vzniku a román George Orwella zobrazuje atletku bojujícího proti dystopické budoucnosti.

Podle jednoho z uživatelů je nová reklama téměř doslova opakem této slavné reklamy. „1984: Monochromní, konformní, industriální svět, do kterého exploduje barevný, živý člověk. 2024: Barevné, živé lidstvo je rozdrceno monochromatickým, konformním průmyslovým lisem,“ píše. Jiný uživatel poznamenává, že Apple se stal neosobní silou, která ničí kulturu a hodnoty, za které se v roce 1984 postavil. Jeden uživatel shrnul, že pro něj je to „vizuální a metaforická tečka“ za původní reklamou.

