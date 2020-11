Goldman Sachs používá při fúzích a akvizicích drony | E15.cz

V důsledku pandemie koronaviru došlo k omezení osobních schůzek a cestování za účelem procesu due diligence, tedy posouzení kondice společnosti před jejím převzetím. Právě s obhlídkou lokací a objektů pomáhají bankám drony. Schůzky fyzické jsou pak nahrazovány online videoplatformami Zoom, Cisco Webex či Microsoft Teams. To je známá věc, drony jsou nicméně novinkou. Tradičně spíše konzervativní prostředí se tak díky koronaviru mění.

Podle Stephana Feldgoiseho, vysoce postaveného manažera Goldman Sachs, se jeho banka v období pandemie věnovala stovkám transakcí a přes 90 procent z nich byla učiněna s minimem fyzické interakce. Drony pomáhají s obhlídkou přístavů, železnic, továren, skladů či rozlehlých nákupních středisek.

„Prodávali jsme takové podniky po celém světě a používali drony k návštěvám lokací a přeletům,“ uvedl Feldgoise pro CNBC. „Dává to kupcům jistotu, kterou potřebují, protože když kupujete podnik, chcete vidět a vnímat, co kupujete,“ dodal.

Podle Feldgoiseho v jeho oboru užití dronů do budoucna zůstane. „Věříme, že to oblast fúzí a akvizic změní napořád,“ sdělil. Další bankou využívající drony je podle CNBC například JPMorgan Chase či menší TKO Miller. Druhá zmiňovaná použila drony třeba při asistenci s prodejem výrobce osvětlení SPI Lighting.

„Prokázali jsme výhody natáčení pomocí dronů,“ prohlásil Erik Eidem, bankéř z TKO. „Kvůli pandemii se to stalo nutností, lidé z toho nicméně mají radost. Mají pocit, že dostávají lepší přehled o podniku,“ doplnil.

Komerční drony stojí v přepočtu kolem 20 tisíc korun a více, bankéři si však najímají profesionální tvůrce videí, kteří si berou za produkci a editaci snímků nižší částky v přepočtu řádově v tisících korun.

Ve třetím čtvrtletí roku stoupla hodnota oznámených transakcí z oblasti fúzí a akvizic v globálním měřítku o 152 procent, na 1,13 bilionu dolarů. Podle spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese se více než polovina obchodních cest na úroveň před koronavirem nevrátí.

„Nemyslím si, že ještě někdy dostanete do místnosti čtyřicet lidí, aby sledovali, jak se vedení firem předvádí,“ sdělil serveru CNBC bankéř, který si nepřál být jmenován. „Dostat čtyřicet lidí do letadla a pak je všechny ubytovat v hotelu, aby šli na pětihodinovou schůzku a pak zpátky, to vám zabere tak dva tři dny z týdne. Teď to trvá jen těch pět hodin potřebných na jednání a vy jste přitom vůbec neopustili dům,“ dodal.