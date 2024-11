Soudce Amit Mehta dal ministerstvu čas do letošního prosince, aby navrhl vhodný trest nebo opatření, jak monopol rozbít. Návrh zatím není veřejný, ale podle zdrojů Bloombergu bude sestávat ze tří kroků.

Google by měl prodat Chrome. Nejpoužívanější prohlížeč na světě je vstupní branou do internetu pro 61 procent Američanů a firma jeho prostřednictvím posiluje i svůj vyhledávač. Byl to ostatně Chrome, který před lety jako první sloučil pole s adresním řádkem a vyhledávačem do jednoho, takže pokud do něj nezadáte přesnou adresu, dotaz zamíří na google.com.

Ministerstvo prý původně chtělo donutit Google prodat i Android, ale nakonec má přistoupit na mírnější opatření. Bude chtít, aby se od Androidu oddělily vyhledávač a obchod Google Play a aby výrobci mobilů měli svobodu v tom, jaký software budou moci používat a Google jim nenutil kompletní balíček jeho aplikací a služeb.

Poslední bude se týká funkce AI Overviews, která je zatím dostupná jen v USA. Generuje odpovědi na dotazy ve vyhledávači a cituje přitom některá média a weby. Vydavatelé si stěžují, že je funkce připravuje o návštěvnost a příjmy z reklamy, protože když uživatelé dostanou odpověď rovnou, nemají motivaci prokliknout na jejich web. Tento systém by měl Google více otevřít.

V dubnu 2025 má podle Bloombergu proběhnout dvoutýdenní slyšení, kde se bude o možnostech navržených ministerstvem diskutovat. Jasno o budoucnosti Googlu má být do srpna téhož roku.